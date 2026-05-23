La enternecedora respuesta de una jueza de Flores a niño que ganó juicio de amparo por medicamento

El abogado y docente Juan Ceretta compartió en sus redes sociales una conmovedora respuesta que dio esta semana la jueza Fátima Boné a un niño del departamento de Flores que ganó un juicio de amparo para recibir un medicamento que necesita.

El menor estuvo representado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), quienes serán los encargados de leerle las palabras que le dedicó la jueza.

Hoy los estudiantes dé CJUDELAR14 ganaron un juicio de amparo para que un niño obtenga el medicamento que necesita, les comparto los párrafos que la jueza le dedicó al niño en la sentencia, y que los estudiantes tendrán que leerle 👇 pic.twitter.com/M4EOKLJbb7 — Juan Ceretta 🇺🇾 (@juanceretta) May 23, 2026

La carta de la jueza de Flores a niño que ganó juicio por medicamento

“Quiero contarte una gran noticia. Mi nombre es Fátima y soy jueza. Trabajo en un lugar llamado juzgado, donde escucho a las personas que tienen situaciones importantes que resolver y me piden ayuda para encontrar la mejor solución”, comienza la sentencia, donde se refiere directamente al niño, cuyo nombre fue ocultado para su privacidad.

“Sé que hace mucho tiempo venís pasando por momentos difíciles. Hay días en los que tu cuerpo te duele, en los que te sentís cansado y en los que cosas simples, como jugar, correr o ir a la escuela, se vuelven más complicadas. También sé que muchas veces esos dolores no te dejaron asistir a clases con normalidad ni compartir todos los días con otros niños como hubieras querido”, agrega la jueza.

“Sé también que muchos médicos te atendieron y buscaron distintas maneras de ayudarte. Te hicieron estudios, te dieron tratamientos y trataron de que el dolor se fuera. Pero, aunque hicieron un gran esfuerzo, los dolores siguieron apareciendo y por eso continuaron buscando otros tratamientos que pudieran ayudarte más, por eso has tenido tantas veces que estar en el hospital”, prosigue.

Juzgado de Flores Foto: Google Street View

Acto seguido, la jueza le explica al menor qué le provoca la enfermedad que padece: “Lo que te pasa tiene que ver con que las defensas de tu cuerpo, que deberían cuidarte, a veces se confunden y provocan inflamación y dolor en tus articulaciones y en otras partes del cuerpo. Pero hay un medicamento que tiene un nombre difícil que puede ayudarte a controlar mejor esa enfermedad y a sentirte más fuerte”.

“Este medicamento no hace magia ni cambia todo de un día para el otro, pero puede ayudarte a tener menos dolor, más energía y a hacer con mayor tranquilidad muchas de las cosas que te gustan y que necesitas para crecer”, le explicó la jueza al niño.

Luego, le explicó al menor que, sin importar dónde viva, tiene los mismos derechos que todos los niños: “Tienes derecho a estudiar, a jugar, a descansar y, sobre todo, a recibir el tratamiento que necesitas para cuidar tu salud”.

“Por eso he decidido que recibas este medicamento, de nombre difícil, pero pensado especialmente para ayudarte a sentirte mejor, aliviar tus dolores y darte más fuerza para que puedas hacer con mayor tranquilidad las cosas propias de un niño de tu edad. Quien se ha preocupado mucho para lograr que yo pueda darte este medicamento es tu tía Ana, que te cuida, te acompaña y está presente en cada paso importante de este camino”, cierra la sentencia.

El antecedente

En el texto se cita la sentencia 30/2016, de 4 de mayo de 2016, dictada por la propia Boné en el Juzgado Letrado de Trinidad de 2° Turno, en el que destacó la importancia de que todo niño/a que ha sido escuchado en un proceso reciba, a su vez, una respuesta clara y adaptada a su nivel de comprensión.

En dicha oportunidad, Boné dedicó algunos párrafos a un niño español de 6 años de edad, que tuvo que volver a su tierra natal, luego de que el padre hiciera una denuncia porque su madre lo trajo a Uruguay “de forma ilegítima”.

“En aquella oportunidad, se subrayó que la eficacia del derecho a ser oído se ve potenciada únicamente cuando va acompañada de la devolución de la información, en términos accesibles, sobre la decisión adoptada y sus fundamentos”, remarcó la jueza.