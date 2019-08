Juez denunció por desacato al Ministerio de Salud Pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juez civil Alejandro Recarey condenó al MSP a adquirir un medicamento de alto costo, en el marco de un recurso de amparo presentado por el abogado Juan Ceretta del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. La cartera no compró el medicamento, dejó pasar los plazos y el propio ministro Jorge Basso decidió no concurrir ayer a una audiencia convocada por Recarey.

La información sobre el desacato de Basso fue recibida ayer por El País de dos operadores judiciales a las 19:32.



El fallo de Recarey expresa que, ante la actitud asumida por el MSP en el Juzgado, no tendrá otra alternativa que hacer efectivo el apercibimiento de desacato.



Según el magistrado, el Ministerio no despejó ninguno de los cuestionamientos planteados a las demoras de entregar los fármacos. “No se ha explicado por qué razón no se inició el trámite de compra de medicamento de forma inmediata, apenas recibida la receta pertinente”, dijo el juez. Y señaló que en estos casos está en juego el derecho a la vida o a una vida digna del paciente. “Un derecho de rango constitucional que, a criterio de este decisor (juez), no admite limitaciones”, sostuvo.



Además, Recarey recordó que el MSP incurrió en múltiples incumplimientos o cumplimientos tardíos en la entrega de fármacos en el marco de recursos de amparo. “Extremo probado”, dijo.



Y advirtió que no puede sostenerse que, en principio, no se estaría ante una dificultad puntual sino ante una “operativa global” de la cartera de oponerse a la entrega de estos remedios a pacientes con graves enfermedades.



Para calibrar el pase de los antecedentes a la Justicia Penal, el juez quiso saber si Salud Pública no entrega los medicamentos por imposibilidad insuperable, desidia, ineficiencia o fruto de un accionar deliberado.

Por ello citó para ayer al ministro del MSP, Jorge Basso, para interrogarlo personalmente. “Quien desestimó colaborar con la Justicia delegando en sus asesores la respuesta. Funcionarios que, a fin de cuentas, tampoco la dieron al claro cuestionamiento judicial”, sostuvo el fallo. Recarey expresó que cabe resaltar que el ministro de Salud Pública (jerarca de la cartera condenada) “optó por desconocer” la voluntad de esclarecimiento de la sede sobre los motivos que llevan a la Secretaría a incumplir fallos y a no entregar fármacos en tiempo y forma.



“Notoriamente, no compareció a la citación que se le hiciera, sin argumentar impedimento válido alguno. Luego tampoco solicitó la posibilidad de declarar por informe”, sostuvo. Y agregó que, en su lugar, Basso optó por dos vías: una, dejar a sus abogados la respuesta al juez y, la otra, confrontar a la Justicia a través de una conferencia de prensa.