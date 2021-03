Investigan remate de autos de Balcedo: hija de comprador dice que su padre no tiene el dinero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El remate de cuatro coches de alta gama que pertenecieron a Marcelo Balcedo, empresario y sindicalista argentino, tomó otro ribete en las últimas horas cuando la hija del comprador de tres de los cuatro autos (dos porsche, un Camaro y una camioneta Range Rover) afirmó que su padre no tiene el dinero para comprarlos, de acuerdo a lo que informó Telenoche de Canal 4 y confirmó El País.

Fuentes policiales indicaron que una de las personas que pujó por los vehículos es un mecánico, quien al momento de pagar la seña de US$ 164.000 este jueves dijo que estaba en representación de una persona de Nueva Palmira.

"Ese hombre me dijo que cuando ganara la puja, tenía que llamar a su hija y decirle que vaya a firmar la compra de los autos", relató el mecánico a investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol.

No obstante, las fuentes señalaron que la hija del presunto comprador le dijo a la Policía que su padre "es un bebedor, tiene problemas psiquiátricos y carece del dinero para comprar los autos".

Ahora el caso es investigado por la fiscal de Flagrancia de 6° Turno, Ana Vallverdú, y se estima muy posible que el episodio se dirima en la vía civil.

Más temprano este jueves El País informó que el Porsche Boxter S (con 5.339 kilómetros) fue vendido a US$ 75.000 más comisión (en todos los casos 18,3%), el Chevrolet Camaro 2SS (con 7.023 kilómetros) se remató en US$ 82.000 más comisión, el Porsche Panamera (con 28.493 kilómetros) a US$ 125.000 más comisión y la camioneta Range Rover 5.0 HSE Supercharged (con 19.602 kilómetros) a US$ 133.000 más comisión.

Estos cuatro coches y el chalet “Sounión”, ubicado en Playa Verde - para el cual aún no hay fecha fijada para el remate - fueron entregados por Balcedo y Fiege, en un acuerdo alcanzado con el Estado el 1° de octubre de 2020. Los bienes de Balcedo se traducen en US$ 5 millones.

A cambio de este acuerdo, el matrimonio Balcedo no regresó a la cárcel. Fiege goza de una libertad vigilada, mientras que Balcedo tendrá el mismo régimen pero no podrá salir de su domicilio.

El empresario argentino era investigado en Uruguay por lavado de activos, tráfico de armas y contrabando de autos de alta gama desde 2018. Fiege, en tanto, fue imputada por lavado de activos y contrabando.