Sepa a cuánto fueron rematados dos Porsche, un Camaro y una Range Rover de Balcedo

Este jueves se remataron en el Ballroom del Radisson Victoria Plaza, por cuenta de la Junta Nacional de Drogas, cuatro autos de alta gama que pertenecían al empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Su esposa, Paola Fiege, había declarado a El País que pretendía comprar los autos en el remate como “inversión”.

No obstante, el rematador de esta instancia, Mario Molina, confirmó a El País que Fiege estuvo dentro del público pero "no pujó por ninguno".

Molina estimaba alcanzar por este remate alrededor de U$S 250.000, contó, pero el monto final se superó con creces ya que los precios de tres autos y una camioneta fueron "altos" y alcanzaron los U$S 412.000 en total. Consideró que el remate fue "dinámico" y con "buen marco de público".

Aún se desconoce si los dos compradores de estos cuatro coches son uruguayos o extranjeros. Todos se vendieron más una comisión de 18,3%.

Uno de los vehículos rematados este jueves. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País

El Porsche Boxter S (con 5.339 kilómetros) fue vendido a US$ 75.000 más comisión, el Chevrolet Camaro 2SS (con 7.023 kilómetros) se remató en US$ 82.000 más comisión, el Porsche Panamera (con 28.493 kilómetros) a US$ 125.000 más comisión y la camioneta Range Rover 5.0 HSE Supercharged (con 19.602 kilómetros) a US$ 133.000 más comisión.

Molina había estimado a El País que el Porsche Panamera se subastaría en unos US$ 80.000; el Porsche Boxter, en US$ 40.000; la camioneta Range Rover, en US$ 80.000 y el Chevrolet Camaro, en US$ 35.000.

Estos cuatro coches y el chalet “Sounión”, ubicado en Playa Verde - para el cual aún no hay fecha fijada para el remate - fueron entregados por Balcedo y Fiege, en un acuerdo alcanzado con el Estado el 1° de octubre de 2020. Los bienes de Balcedo se traducen en US$ 5 millones.

A cambio de este acuerdo, el matrimonio Balcedo no regresó a la cárcel. Fiege goza de una libertad vigilada, mientras que Balcedo tendrá el mismo régimen pero no podrá salir de su domicilio.

Balcedo era investigado en Uruguay por lavado de activos, tráfico de armas y contrabando de autos de alta gama desde 2018. Fiege, en tanto, fue imputada por lavado de activos y contrabando.