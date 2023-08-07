Imputaron por femicidio al hombre que secuestró a su expareja y provocó su muerte en un siniestro de tránsito

Redacción El País

A pedido del fiscal Ignacio Montedeocar, la Justicia formalizó este lunes la investigación contra el hombre que el pasado miércoles secuestró en Parque del Plata a su expareja, la subió arriba de un auto y en ruta 8 provocó un siniestro de tránsito que causó la muerte de la mujer.

Uno de los delitos que se le imputó fue el de homicidio especialmente agravado por femicidio, por entender que el autor del crimen tuvo “la intención” de “acabar con la vida” de la víctima, según contó el fiscal en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

El fiscal manifestó que también se le imputó un delito de intento de homicidio porque se entiende que quiso matar al hombre que estaba esa noche en la casa de la mujer, cuidándola, debido a que había denunciado a su expareja por violencia doméstica y, a pesar de que se había establecido una restricción de acercamiento, no se había colocado tobillera electrónica.

Montedeocar informó que, en total, la formalización de la investigación fue por siete delitos, entre ellos el de violencia doméstica, violación de domicilio, privación de libertad y desacato, por haber incumplido la restricción de acercamiento. También se le imputó un delito de hurto especialmente agravado porque robó el auto del amigo de la mujer para cometer el crimen, ya que fue ese el vehículo que chocó en la ruta.

Por el momento se estableció una prisión preventiva por 180 días como medida cautelar, mientras continúa la investigación de cara al juicio. El fiscal ya adelantó que la pena mínima por femicidio es de 15 años de penitenciaría y la máxima es de 30, pudiendo incluso establecerse por 15 años más, de cumplirse algunos requisitos. Y como además del femicidio a este hombre se le imputaron otros delitos, el fiscal dijo que estará “muy cerca de pedir el máximo” de pena “sino el máximo” que prevé la normativa vigente.

Desde el siniestro de tránsito, el acusado -que tiene 29 años- estuvo internado y este domingo recibió el alta médica, lo que permitió a la Policía trasladarlo a la Fiscalía para que declare. La joven asesinada tenía 23 y su amigo, que resultó lastimado, 24.

Según consignó Subrayado, para la tarde de este lunes familiares, amigos y allegados a la víctima se movilizarán en Parque del Plata.

Micaela, una amiga de Natalia -como se llamaba la joven- se hizo presente en la puerta del Juzgado y declaró al informativo que "si bien la vida de Natalia no va a volver", quieren "justicia" y que el asesino "pague lo que hizo". "Que se le dé la pena máxima que existe en Uruguay, es lo mínimo que se merece", señaló.

También criticó que anteriormente, ante las denuncias realizadas, al agresor no se le hubiese colocado una tobillera electrónica para garantizar que se respete la medida de no acercamiento. "La Justicia no le dio importancia en su momento y ahora ya es tarde. Que la hagan esperar 180 días por una tobillera, no existe", lamentó.