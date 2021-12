Imputaron al exjefe policial de Cerro Largo por un delito de revelación de secreto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia imputó este jueves al exjefe de Policía de Cerro Largo José Adán Olivera por un delito de revelación de secreto y dispuso medidas cautelares para el exjerarca, informó a El País el vocero de Fiscalía, Javier Benech. Se acusa de haber avisado a un policía que estaba siendo investigado por un caso de contrabando y otros asuntos.

El 29 de noviembre, la fiscal de Treinta y Tres, Ana Paula Segovia, solicitó una audiencia judicial para dar este paso, pero se postergó hasta esta jornada luego de que el exjerarca presentara un certificado médico.



Segovia indicó en rueda de prensa tras la audiencia de formalización que cuenta con un plazo de un año para continuar la investigación. Mientras tanto, se dispuso medidas cautelares de "baja intensidad" como la fijación de domicilio.



Olvera renunció el 17 de noviembre tras reunirse con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando se conoció que se iniciaría esta investigación judicial por un presunto contrabando de materiales para la remodelación del Estadio Municipal Mario Ubilla desde Brasil. El Ministerio del Interior informó en un comunicado la decisión la tomó "para no involucrar" a la cartera.



El mismo día que Olivera renunció fueron imputados un cabo cercano al ahora exjerarca y un funcionario de OSE, que lo habría ayudado a llevar adelante maniobras ilícitas.



Telemundo (Canal 12) había informado que el 28 de octubre, en Aceguá, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) detuvieron un camión con artículos para las reformas de un estadio de Melo.



El País informó a mediados de noviembre que el vehículo no tenía la documentación necesaria para justificar los artículos que traía. Ante esto los policías se comunicaron con sus superiores, pero al no recibir directivas en cuanto a cómo proseguir, pese a las reiteradas insistencias, el camión siguió su marcha. Esta situación fue denunciada luego, de forma anónima.