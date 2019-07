Fiscalía investiga a siete funcionarios del aeropuerto por cocaína a Europa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viernes 27. Ya era de noche cuando la fiscal de la Ciudad de la Costa, Patricia Rodríguez y su adjunta terminaron su trabajo. Hacía un mes que ambas funcionarias procuraban desentrañar todos los protocolos de seguridad de la principal terminal aérea del país, luego que, en un hecho inédito en la historia uruguaya, un jet bimotor despegó el 16 de mayo hacia Europa cargado de 600 kilos de cocaína de máxima pureza.

El lunes 29, la fiscal Rodríguez empezó las indagatorias sobre funcionarios de Carrasco, tras conocer en detalle cómo funciona la operativa de seguridad de la principal terminal aérea del país.



Ese día, la fiscal Rodríguez y su equipo indagaron a cinco funcionarios que intervinieron en los procesos de control del aeropuerto. Se trataba de personal responsable de la seguridad aeroportuaria. Y ayer declararon otras dos personas que trabajan en el aeropuerto.



El control de las personas y de los equipajes corresponde a la Policía Aérea.



Ayer trascendió en la terminal aérea que los citados fueron los jefes aeroportuario y de seguridad de Carrasco. En este momento, la Fiscalía busca determinar si algún funcionario incurrió en algún delito que permitió que el cargamento récord llegara a la ciudad europea de Niza.



En un principio trascendió que los ocupantes del avión estuvieron unos minutos y luego salieron por la Sala VIP del Aeropuerto de Carrasco.



Luego de las primeras indagatorias, se supo que los pasajeros pasaron por la “Terminal de Aviación Ejecutiva” que es de uso exclusivo para aviación privada y que cuenta con los controles de los distintos organismos del Estado.

Avión detenido en Francia que transportaba cocaína proveniente de Uruguay. Foto: europol.europa.eu

Las filmaciones muestran que una decena de maletas conteniendo la droga pasaron por un scanner, que era controlado por un cabo de la Fuerza Aérea. Por el momento, la Fiscalía no citó a declarar a este militar que debió detectar la droga y dar la alarma. Es posible que sí lo cite en el correr de los próximos días.

Responsabilidades.

Desde que se descubrió que Uruguay fue el punto de partida de un jet cargado de cocaína y que derivó en una incautación récord en un aeropuerto europeo, funcionarios de distintos organismos estatales intercambiaron culpas.



Se supo que los pasajeros del avión tenían los documentos en regla. Es decir, no eran falsificados. Y que tampoco eran buscados por Interpol. Ello dejaría afuera de la investigación al personal de la Dirección de Migraciones hasta que la Fiscalía no determine la existencia de alguna responsabilidad suya.



El avión con drogas puso en la mira los controles aduaneros que se realizan a la carga de los aviones privados en Carrasco.

Aeropuerto Internacional de Carrasco. Foto: Archivo El País.

La Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) dijo que, por falta de personal, no se hacen controles a los aviones que parten y solo se supervisan los arribos al Aeropuerto de Carrasco. “Sentimos vergüenza como uruguayos y como funcionarios de aduana de una vez más ser testigos de la irresponsabilidad del Cr. Enrique Canon. Este jerarca afirma que la DNA realiza controles y análisis de riesgo inteligentes, pero nos enfrentamos a una relación de costo beneficio que contrariamente demuestra que la situación referida a los controles en la Aduana cada día se agrava más”, expresa un comunicado del gremio aduanero divulgado el domingo 28.



Según el sindicato, un decreto que rige desde 2016 creó el “Departamento de Arribos y Partidas” de Aduanas, que tiene entre sus cometidos inspeccionar y controlar el despacho de los equipajes acompañados o no de los viajeros.



Sin embargo, el despegue del avión cargado con drogas, advierte el gremio, evidencia que hubo una falta de cumplimiento a lo establecido en dicho decreto. “La falta de controles lo venimos denunciando desde hace tiempo. Y no hay responsabilidad en este caso de funcionarios aduaneros. En Carrasco, se aplica un protocolo que limita la presencia de funcionarios en las partidas de los vuelos y ello va contra la creación del Departamento de Arribos y Partidas”, dijo a El País el presidente del sindicato, Roberto Valdivieso.



Y agregó: “Ese protocolo fue avalado por Canon. Pero pocos funcionarios aduaneros lo conocen. Por eso estamos defendiendo a los funcionarios de Aduanas que trabajan en el Aeropuerto de Carrasco”.



El jet Gulfstream V, matriculado en la Isla de Man, llegó a Uruguay proveniente de la isla africana de Cabo Verde.



Como la distancia de Cabo Verde a Europa es más corta que desde América Latina, los investigadores policiales suponen que el avión aterrizó vacío y la droga fue cargada en Carrasco durante un día y medio.



El sábado 27, Telemundo informó que desde Uruguay partieron 260 vuelos en jets ejecutivos, la mayoría de ellos despegaron desde Carrasco.