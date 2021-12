Fiscalía inicia investigación sobre uruguayo presuntamente vinculado a web que fomenta el suicidio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A raíz de una nota publicada en el New York Times semanas atrás, la Policía uruguaya informó a la fiscal de Flagrancia de 11° turno, Cecilia Bonsigniore, sobre el caso de un joven uruguayo que presuntamente es dueño de un sitio web que fomenta el suicidio.

La investigación es “muy primaria”, dijo el director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, y se trata de un tema “complejo”, dado que en Uruguay el artículo 315 del Código Penal requiere que efectivamente se produzca un suicidio para poder imputar a alguien por el delito de "asistencia al suicidio".

ARTÍCULO 315 El que determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si

ocurriere la muerte, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.



Este máximo puede ser sobrepujado hasta el límite de doce años, cuando el delito se cometiere respecto de un menor de dieciocho años, o de un sujeto de inteligencia o de voluntad deprimidas por enfermedad mental o por el abuso del alcohol o el uso de estupefacientes.



En este sentido, la Fiscalía expresó su voluntad de cooperar si recibe algún tipo de solicitud del exterior para una cooperación internacional.

Según The New York Times, el uruguayo investigado y un ciudadano estadounidense comenzaron la página web en 2018, en la que dan indicaciones explícitas de como morir.



Como reportó el medio neoyorquino, en los foros públicos de la página usuarios discuten “ahorcamiento, veneno, armas y gas”, así como planes suicidas, mensajes de aliento a quienes quieren cumplirlos y orgullo por los integrantes que se quitan la vida.



El New York Times identificó 45 usuarios de la página web que se suicidaron en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Canadá y Australia, cuyas edades iban desde los 16 a los 58 años. Incluso más de 500 integrantes escribieron "hilos de despedida", en los que anunciaron cómo y cuándo planeaban suicidarse, tras lo que nunca volvieron a publicar.