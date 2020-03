Según Fiscalía no hubo discriminación a Miss Trans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la denuncia de la Miss Trans Romina Juani contra el boliche Jackson Bar y la difusión de un video que ella colgó en las redes sociales, la investigación de Fiscalía concluyó que no existió un caso de discriminación.

El fiscal Pablo Rivas determinó que las imágenes viralizadas fueron editadas. Y accedió a una grabación completa en la que, según él, se comprueba un comportamiento agresivo y fuera de lugar de Juani y su compañera.

Como se recordará en su denuncia pública Juani sostuvo que los argumentos manejados por el personal del boliche referían a que “los travas son así, o son gritones, o queman, o se prostituyen”. En su cuenta de Instagram, la Miss Trans Uruguay 2016 compartió un video que registró un diálogo con el personal. Uno de ellos se refiere a ella como “flaco”, para luego agregar: “Bueno: flaco, flaca, flaque... no sé lo que sos, la verdad”.

Pero en esas imágenes hay dichos previos de Juani y su amiga que no aparecen, y que se detallan en el informe de Fiscalía que determinó la clausura del expediente. “Que me devuelvan la plata, que me voy a la mierda de este boliche, que me chupa un huevo, vas a ver la denuncia que te hago mi amor, porque soy puta y tengo miles y miles de dólares. (...) Sos un atrevido, un simple patovica, mañana te hago una denuncia mi amor, soy influencer en las redes sociales y me vas a venir a sacar del boliche por trava”, se escucha en la grabación, que después sigue con varios insultos por parte de Romina Juani.



El fiscal Rivas entendió que los dichos del empleado de Jackson Bar “no fueron emitidos con la intención de consumar alguna de las figuras delictivas analizadas, sino producto de la tensión del momento y ante las agresiones e insultos recibidos de las denunciantes, comportándose como si fueran hombres e impidiendo con gritos cumplir la orden recibida para que se retiraran del local”.



“Claramente no surge de la investigación una actitud de instigar al odio o desprecio por orientación o identidad sexual”, concluye el dictamen del fiscal quien solicitó el archivo del caso.