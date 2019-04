Fiscal solicitó procesamiento con prisión para el esposo y el hermano de Mónica Rivero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó el procesamiento con prisión del esposo y el hermano de Mónica Rivero, la mujer que estuvo desaparecida durante dos años y 14 días tras apropiarse de US$ 7,6 millones y que fue encontrada en marzo en Barra del Chuy.



Los dos hombres, al igual que Mónica Rivero, eran asiduos de varios casinos y les gustaba realizar apuestas fuertes. Sin embargo entre el año 2010 y el 2017 no tuvieron un balance positivo, lo que quiere decir que no se registraron ganancias por juego.



La Fiscalía indicó que incluso en algunos períodos entre estos años el matrimonio de Mónica Rivero y su esposo registró pérdidas netas de un total de US$ 3.598.097,43 mientras que el matrimonio de su hermano de US$ 646.827,56.

Además se pudo constatar que los dos hombres realizaron múltiples viajes al exterior y en el allanamiento realizado durante su detención se encontraron numerosas alhajas y recibos que acreditan pagos y depósitos por elevadas sumas de dinero, expresó la Fiscalía.

Por otra parte, el hermano de Mónica Rivero indicó que recibía mensualmente $ 15.000 como una ayuda económica que le otorgaba Mónica Rivera ya que al momento se encuentra sin trabajo y percibe una jubilación por incapacidad desde el 10 de enero de 2014 -por la que percibía $ 12.055 más una renta de AFAP por $ 7.275-.

Además indicó que su hermana también le dio el 90% del dinero para comprar un apartamento, que asciende a U$S 90.000 y le pagó, además varios viajes al exterior.



La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó a Fiscalía que los dos hombres son titulares de cuentas de caja de ahorros en pesos y dólares. La cuenta de caja de ahorros del Banco Itaú del marido de Mónica Rivero asciende a US$ 153.000,91



"Los ingresos de los indagados (...) acreditados en autos son insuficientes para solventar el nivel de vida que llevaban, muy especialmente el monto de apuestas de juego", informó fiscal.