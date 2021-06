Fiscal solicitó audiencia de formalización contra Cendoya por tres delitos de abusos de funciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes, el fiscal Diego Pérez solicitó una audiencia de formalización al Poder Judicial por tres delitos de abusos de funciones contra Nicolás Cendoya, exdirector del Frente Amplio en la Ursec, informó "Telenoche" (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes de la investigación.

La audiencia se podrá fijar en un plazo de 20 días. Hasta que no se lleve adelante, Cendoya no será imputado ya que no existe el pedido formal, que se hará en la instancia que determine el Poder Judicial.

Cendoya es investigado por el fiscal Pérez por cuatro hechos. Por un lado, un exasesor suyo retiró y destruyó documentos de la Ursec. En junio de 2020, horas después de que el directorio de Ursec ordenara una investigación administrativa por la documentación retirada, Cendoya se reunió con el exfuncionario investigado.



Además, lo investigan porque recibió en su celular documentos de la Fiscalía sobre la investigación en la que está involucrado y también se lo indaga por el procedimiento que habilitó el funcionamiento de la radio Palmitas FM de Soriano.

El exdirector frenteamplista también enfrenta una investigación administrativa interna sobre el funcionamiento de la radio Bemba FM de Salto, que operó con una potencia mayor a la habilitada.