Fiscal Romano aseguró que videos de Peñarol no fueron de "evento privado" como dijo Ruglio

El fiscal Fernando Romano aseguró este martes que el video donde aparecen cánticos violentos contra Nacional por parte de integrantes de Peñarol "no era un evento privado", desmintiendo así las palabras del presidente aurinegro, Ignacio Ruglio.

En rueda de prensa tras las declaraciones que hicieron dirigentes de Nacional por los videos viralizados con cánticos violentos de ambos clubes de fútbol, Romano declaró: "Este no era un evento privado porque terminó siendo un evento que se viralizó. Terminó siendo un evento público". Lamentó que si los cánticos provinieron de los futbolistas, "cómo no lo van a hacer la barra".

Este lunes, Ruglio había declarado que los videos que se hicieron virales correspondieron a "una fiesta privada en la que alguna cosa se salió" y que "el club está dispuesto a pedir disculpas si alguien se sintió ofendido".

Además, el fiscal Romano sostuvo este martes que los clubes se comprometieron a trabajar para que los cánticos "desaparezcan". En ese sentido, indicó que "los estamentos del fútbol tienen que encontrar la solución para que si empieza el partido se pare el partido y no se piedan puntos". Este último punto radica en que "las barras cantan para que se pierda el partido, de manera de perjudicar a un entrenador o club", expresó.



Adelantó que se van a investigar a los barras bravas, y que ya han recabado "muchas" capturas de pantalla, así como perfiles. "Serán citados por una eventual apología del delito", dijo.



Respecto al caso puntual del jugador aurinegro Agustín Álvarez Martínez dijo que "recibió muchísimas amenazas por Twitter".



En cuanto a los videos que involucran a Nacional, dijo que si bien ellos dieron sus "explicaciones" este martes de mañana "fueron poco felices los cánticos". Los dirigentes bolsos no hicieron declaraciones a la salida de la citación judicial.



En las últimas horas, el fiscal Romano anunció que se iban a archivar las actuaciones que inició por considerar que los cánticos realizados durante los festejos por el Campeonato Uruguayo podían caer en la categoría de apología del delito e incitación a la violencia.



Romano dijo esta tarde en diálogo con 12 PM (Azul FM) que algunos hinchas en redes sociales "no modificaron la letra" de un cántico y utilizaron estrofas "vinculadas a la muerte". Para estos casos, una vez se identifiquen los perfiles "primero van a ir a la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol", por lo que "no van a poder ingresar a las canchas". Además, "posiblemente" sean citados por Fiscalía y "formalizados por apología del delito".



Agregó que el fiscal solicitó a los medios apostados a las afueras de la sede fiscal que no exhiban su rostro para evitar "problemas innecesarios en la calle", con su familia "fundamentalmente". Por el momento, "no hay amenazas, camino tranquilo", agregó.