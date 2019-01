Fiscal Pacheco lleva la causa Ancap hasta la Suprema Corte

El 11 de diciembre pasado el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic por los delitos de abuso innominado de funciones, en régimen de reiteración real con reiterados delitos de peculado, en calidad de autor, durante los años en que estuvo el frente de la petrolera estatal Ancap.



En una primera instancia, el fiscal Luis Pacheco había solicitado el pedido de procesamiento tanto para Sendic como para otros ocho exfuncionarios de Ancap: José Coya (expresidente); Germán Riet, Juan Gómez, Juan Justo Amaro (exdirectores); Manuel González (exgerente de Alur), Luis Romero (exgerente de la división Portland); Eduardo Goldsztejn (jefe de Mantenimiento de la División Marítima) y Ricardo Lemes (integrante de la jefatura de Operaciones Marítimas).



Sendic había sido procesado por la jueza Beatriz Larrieu en mayo pero su defensa apeló en junio el dictamen. El fiscal Pacheco había rechazado en su momento que no se hubiera procesado al resto de los exdirectores.



Este miércoles Pacheco –que está a cargo de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado- presentó un recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia que se conoció el 11 de diciembre. Esto implica llevar la causa Ancap hasta el máximo órgano de Justicia: la Suprema Corte.



“Pacheco solicitó el procesamiento de R.S.R., por un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley; de G.R.B., por dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley en reiteración real; de J.G.C., por dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley en reiteración real; de J.J.A.C., por un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley; y de J.M.C.A., por un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”, indicó Pacheco según el documento divulgado por la Fiscalía de la Nación.

El sábado 15 de diciembre el Frente Amplio (FA) realizó un Plenario Nacional que aprobó la inhabilitación al exvicepresidente Sendic y al senador Leonardo De León por todo el periodo electoral –elecciones nacionales y departamentales-. El Plenario resolvió “suspender sus derechos como adherentes del Frente Amplio” durante 17 meses, hasta que termine el proceso electoral en mayo de 2020, “con todos los efectos que ello supone”. Fue por las conductas de ambos con sus respectivas tarjetas corporativas durante los años que se desempeñaron en Ancap (Sendic) y Alur (De León).