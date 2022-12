Fiscal citó a declarar a otro cónsul que estuvo en embajada en Rusia por el caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fiscal Gabriela Fossati sigue la “línea Moscú” y continúa indagando sobre los trámites de ciudadanías uruguayas otorgadas a rusos mediante partidas de nacimientos apócrifas.

En una audiencia ante el juez Alejandro Asteggiante Blanco, Fossati relató que el escribano Álvaro F. había “colaborado” con la investigación aunque advirtió que faltaba corroborar algunas informaciones que no eran exactas.



Una de ellas, dijo la fiscal, era la dirección del estudio jurídico que tenía el escribano en Maldonado.



Fossati explicó al juez que había trabajado durante 10 años en Maldonado y que no había podido ubicar la dirección del estudio. El escribano se mostró sorprendido y replicó que el lugar donde se ubicaba el estudio era conocido y enfatizó que sí estaba colaborando con la investigación.



Finalmente, se pudo acceder a la oficina del escribano y tras un allanamiento se incautó documentación rusa supuestamente apócrifa.

A partir de ahí, la fiscal Fossati y su equipo apuntaron a seguir la línea de investigación sobre eventuales irregularidades en la concesión de ciudadanías uruguayas en consulados ubicados en el exterior.



El domingo 27, el juez Alejandro Asteggiante Blanco imputó a pedido de Fossati al ex cónsul uruguayo en Moscú, Stefano Di Conza, que ostentó ese cargo durante los dos últimos gobiernos del Frente Amplio. Al exfuncionario se lo investiga por 14 delitos de fraude reiterados, en concurrencia fuera de la reiteración real con 14 delitos de suposición del estado civil.



Otro diplomático que estuvo en el consulado de Moscú también está en la mira de Fossati. Este funcionario reconoció haber tramitado unas 70 ciudadanías uruguayas, de las cuales es posible que algunas de ellas fueran apócrifas.



Fuentes de la Cancillería dijeron a El País que Fossati había enviado un reciente oficio solicitando las direcciones de cuatro diplomáticos radicados en el extranjero y en Uruguay para citarlos a “una entrevista”. La misiva de la fiscal no explica si estos diplomáticos declararán en calidad de testigos o de indagados.

Audiencia

El escribano Álvaro F. testificó ante la fiscal Gabriela Fossati que en el consulado de Uruguay en Moscú se tramitaron unos 10.000 pasaportes y que por cada uno de ellos el entonces cónsul y un ciudadano ruso, que también era funcionario de esa oficina, cobraban US$ 20.000.



“No cuestionaban nada de esos pasaportes. Pero me consta que había una irregularidad. Se lo decía a los de Identificación Civil y me decían que estaba bien; se los decía a los del Registro Civil, y me decían que estaba bien”, dijo el escribano



A pedido de Fossati, el Ministerio de Relaciones Exteriores brindó un informe a la Fiscalía sobre el accionar del consulado uruguayo en Rusia.



Cancillería respondió en detalle: “Según informa la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, los ciudadanos rusos que se presentaron a tramitar pasaportes, al amparo de las leyes N° 16.021 y N° 19.362, desde 2014 a la fecha, fueron 181 en total”.