Femicidio en Malvín Norte: a prisión hombre que arrojó a su pareja por la ventana de un séptimo piso

Redacción El País

La fiscal de Homicidios Adriana Edelman formalizó este jueves la investigación contra el hombre de 24 años que arrojó a su pareja por la ventana de un séptimo piso en el barrio Malvín Norte. El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo en el complejo habitacional de Euskal Erria.

Según informó Fiscalía, el hombre fue formalizado "por homicidio muy especialmente agravado por femicidio" y deberá cumplir "con prisión preventiva por 180 días", mientras continúa la investigación.

El crimen

El hecho ocurrió en Hipólito Yrigoyen esquina Godoy. Tal como informara El País, la denunciante solicitó presencia policial en el lugar debido a que un hombre había agredido físicamente a su pareja "con intenciones de lanzarla por la ventana".

Al llegar al lugar, los efectivos policiales vieron caer desde un séptimo piso a una mujer y posteriormente a su atacante. A raíz de la caída la mujer quedó totalmente inconsciente. Poco después se constató su fallecimiento.

Su atacante, de 24 años, sufrió un politraumatismo grave y fue trasladado con custodia policial al Hospital de Clínicas. Una vez dado de alta, fue detenido y posteriormente formalizado.

Vecinos de la zona aseguraron que la pareja ya había tenido problemas anteriormente.

Edificios del Complejo Habitacional Euskal Erria en el barrio Malvín Norte. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.