Femicidio en Malvín Norte: detuvieron a hombre que arrojó a su pareja por la ventana de un séptimo piso

Redacción El País

La Policía detuvo este miércoles a un hombre de 24 años que el pasado 19 de marzo arrojó por la ventana de un séptimo piso a su pareja y luego intentó suicidarse en el complejo habitacional de Euskal Erria en Malvín Norte, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes fiscales.

El hecho ocurrió en Hipólito Yrigoyen esquina Godoy. Tal como informara El País, la denunciante solicitó presencia policial en el lugar debido a que un hombre había agredido físicamente a su pareja "con intenciones de lanzarla por la ventana".

Al llegar al lugar, los efectivos policiales vieron caer desde un séptimo piso a una mujer y posteriormente a su atacante. A raíz de la caída la mujer quedó totalmente inconsciente. Poco después se constató su fallecimiento.

Su atacante, de 24 años, sufrió un politraumatismo grave y fue trasladado con custodia policial al Hospital de Clínicas. Una vez dado de alta, fue detenido.

Vecinos de la zona aseguraron que la pareja ya había tenido problemas anteriormente.