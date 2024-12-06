Femicidio de Bárbara Prieto: semana que viene habrá audiencias previas al juicio y se pedirá la sentencia

Redacción El País

El próximo lunes 9 y martes 10 de diciembre son las últimas dos audiencias previas al juicio por el asesinato de Bárbara Cecilia Prieto, cuyo crimen conmocionó el departamento de Rivera.

Santiago Prieto, hermano de la joven de 24 años asesinada, explicó a El País que en estas instancias "se van a presentar pruebas visuales y materiales". Además, se pedirá la sentencia antes de conocer cuándo será el juicio final por este femicidio. La fiscal Alejandra Domínguez tiene pensado pedir 45 años de cárcel para el joven de 20 años que está detenido por esta causa y cumple prisión preventiva a la espera de comparecer ante la Justicia.

El imputado tiene un antecedente policial por un hurto cometido en 2022, pero como era primario en ese momento obtuvo una condena con un régimen de libertad a prueba.

Bárbara Prieto, joven estudiante de magisterio asesinada en Rivera. Foto: redes sociales.

El crimen

Bárbara salió de su casa para estudiar, pero nunca volvió. Su hermano de 23 años, presentó una denuncia en una seccional policial cercano a las 19 horas debido a que, según dijo a la Policía, ella no se ausentaba sin comunicarse durante tantas horas.

Personal del Centro de Comando Unificado Departamental hizo una revisión de las cámaras correspondientes al camino que usualmente tomaba la joven hacia su centro de estudios -el Instituto de Formación Docente- y encontró una situación sospechosa.

Al concurrir a la zona del antiguo shopping Melancia, donde fue vista por última vez a través de las cámaras, los efectivos realizaron un rastrillaje en el que se pudo encontrar las pertenencias y documentos de Prieto. Cerca de allí, se encontraba su cuerpo ya sin vida.

Según pudo saber El País, a los pocos minutos fue ubicado, detenido y puesto a disposición de Fiscalía el joven de 20 años ahora imputado. También fueron detenidas otras dos personas, a quienes se consideraba como sospechosas, aunque horas más tarde quedaron en libertad.

Línea de Ayuda Línea para asistencia a víctimas de violencia de género Telefóno: 0800 4141 Celular: *4141 Lunes a Viernes de 8 a 24 horas Sábados y Domingos de 8 a 20 horas. El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados. Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911. ¿Qué hacer ante una situación de violencia? • Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os. • Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles. • Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial. • Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas. • Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte. • Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave. • Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911. • Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo • Cambiar las rutinas si te persiguen. • Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.