Familia de uruguaya acusada de provocar explosión en España dice que ella es la víctima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ivonne Serrón, uruguaya de 50 años, es acusada judicialmente en Lardero, España, por causar una explosión en su edificio, incidente del cual ella fue la principal víctima, según sostiene su familia.

El pasado 20 de diciembre se produjo el incidente -a raíz de lo que se piensa fue una fuga de gas- en el altillo del apartamento de la expareja de Serrón, donde residía la mujer. La explosión afectó a otros tres apartamentos del edificio, informó el medio español La Rioja y confirmó El País.



Serrón experimentó graves quemaduras en las manos por lo sucedido y estuvo internada en la Unidad de Quemados del hospital de Cruces Baracaldo. El 3 de enero, cuando le dieron el alta, fue interrogada por la Policía bajo sospechas de que ella ocasionó la explosión intencionalmente.

Ese mismo día la pusieron bajo prisión preventiva por riesgo de fuga a pedido de la Fiscalía española. Serrón se encuentra en el centro penitenciario de Álava, situado en Nanclares de la Oca, desde entonces.



Según contó a El País Dylan Pérez, hijo de Serrón, se sospecha que la mujer originó a propósito la explosión de gas al encender un secador de pelo en el baño del apartamento. La indagación también tiene como base, señaló Pérez, una llamada de emergencia que hizo la expareja de Serrón el día antes de la explosión, en el que dijo a los servicios españoles que la mujer se había intentado autolesionar.

“A mi madre se la está juzgando por hipótesis”, manifestó Pérez. En este sentido, dijo que si la mujer hubiera querido atentar contra su propia vida, había “caminos más simples” que causar una explosión.

Por otra parte, el hijo de la acusada manifestó que ella y su expareja tenían problemas desde agosto con la caldera del altillo, que funciona a gas. Explicó que ambos llamaron repetidas veces al servicio técnico de calefacción, y que luego de numerosas inspecciones nunca pudieron encontrar la falla. “Hasta momentos antes de la explosión se estuvo intentando arreglar la caldera”, dijo Pérez.



A su vez, el hijo de Serrón planteó que la expareja de la mujer tiene toda la información pertinente a la caldera y a la situación de la acusada. El hombre se puso a disposición de la investigación, pero la Fiscalía española no lo ha citado a declarar, aseguró.

La familia de Serrón, que se encuentra en Uruguay, recibió la noticia de la explosión dos días después de que se produjo, a través de una amiga en común con la mujer. Según Dylan Pérez, la familia se puso en contacto con el consulado uruguayo en España, que comenzó a intervenir para proporcionales información.



A su vez, fuentes de Cancillería dijeron a El País que están prestando asistencia a la familia de Serrón a través del consulado y de la Oficina de Asistencia al Compatriota, y que están a la espera de lo que resuelva la Justicia en España.



Un gran problema al que se enfrenta Serrón es que, de ser liberada, no tiene un lugar al que ir. No puede regresar al altillo en el que estaba, que quedó destruido, y no tiene la documentación de identidad española que le permita alquilar un lugar, dijo su hijo.

Una asistente social de España está a cargo de conseguirle vivienda, pero, según Pérez, manifestó recientemente que no ha encontrado una solución.



Los parientes de Serrón, que no se han podido poner en contacto con ella desde el 3 de enero, quieren que un miembro de la familia vaya a España para estar más cerca de la situación, dado que la mujer “no tiene a nadie” en el país. Sin embargo, no cuentan con los medios económicos suficientes para costear pasaje y estadía y por ello abrieron un colectivo de Abitab en el que se puede colaborar. En número es 121960, “Ayudemos a Ivonne”.