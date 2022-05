Expresidente de Casa de Galicia prepara una demanda al MSP y al ministro Salinas

El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, prepara una demanda a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, incluido el ministro Daniel Salinas, y al Poder Ejecutivo, según informó El Observador y confirmaron fuentes a El País.

Iglesias solicitó las medidas preparatorias a la Justicia, según agregaron las fuentes, y está a la espera de la documentación que se le entregue para comenzar la demanda. La información que pidió comprende al periodo que va desde el 1° de marzo al 26 de octubre de 2022.

El 23 de diciembre, el Poder Judicial decretó el cierre de Casa de Galicia. El fallo señaló que la sindicatura constató que “el flujo de fondos a la finalización del mes en curso arroja un saldo negativo de $ 100 millones”. Además, advirtió: “El riesgo de incumplimiento de la asistencia básica a los usuarios es altísimo".



Al mes siguiente, el 6 de enero, publicó una carta abierta donde dijo: "Nos presentaremos a la Justicia, quien como poder independiente, juzgará si no hay responsabilidades en el pasado y desde que asumieron estas autoridades que gobiernan la salud desde el 1° de marzo de 2020 que con sus omisiones y decisiones han perjudicado su funcionamiento hasta provocarle un daño, a nuestro entender, irreparable".



Remate

El edificio de Casa de Galicia irá a remate el 8 de junio y la base será de US$ 12,8 millones, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó a El País el gerente de los Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Fernando Cabrera. El precio base que se pedía antes por el establecimiento era de US$ 20 millones.



El remate se estableció luego de que el 5 de mayo ningún ofertante que se había presentado a la licitación que se hizo tiempo atrás depositara una garantía de mantenimiento de oferta, que constaba de US$ 400.000.



Ahora, el ofertante deberá pagar el 15% del precio el día del remate. Además, se estableció que los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud pueden presentarse directamente como ofertantes, pero que los que no formen parte tendrán que acreditar sus antecedentes sanatoriales.