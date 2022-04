Casa de Galicia: Parlamento gallego pidió que se le garantice atención a socios y patrimonio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las puertas de Casa de Galicia se cerraron, tras una resolución judicial, a la medianoche del 31 de marzo. Ante la situación, el Parlamento gallego alcanzó a un acuerdo este miércoles para "pactar los términos de una proposición no de ley" dirigida a las autoridades uruguayas, informó el medio La Voz de Galicia.

Por unanimidad, el Parlamento resolvió pedir a las autoridades de Uruguay que se "adopten las medidas necesarias para garantizar la atención sanitaria a los socios" y la "protección y la integridad del patrimonio cultural" artístico e histórico de la exmutualista.



La mutualista abrió sus puertas en Uruguay hace más de 100 años, en 1917. La institución llegó a tener unos 120.000 socios y en febrero la cifra rondaba los 43.800.



Distintos problemas e irregularidades desencadenaron, entre otras cosas, una deuda de US$ 10 millones con el BPS y distintos proveedores de la industria. Hubo avances en las negociaciones entre los síndicos de la mutualista y los acreedores. No obstante, el panorama no está claro respecto del futuro de los funcionarios y de la infraestructura del centro asistencial.

El proceso de venta de la infraestructura está en marcha. El 10 de mayo será la fecha final para entregar los sobres con las ofertas que deberán superar una base de US$ 20 millones. Cabe destacar que se tendrán en cuenta los “antecedentes sanatoriales” al momento de escoger al futuro dueño de la infraestructura.