Expresidente de Casa de Galicia dice que irá a la Justicia para ver “responsabilidades en el pasado”

Alberto Iglesias, quien se desempeñó como presidente de Casa de Galicia durante la gestión de la última Junta Directiva, reapareció a través de una carta abierta que escribió como "fe de vida" y se refirió a la situación actual de la mutualista. En esa línea aseguró que se presentará a la Justicia para ver "responsabilidades en el pasado".

"También nos presentaremos a la Justicia, quien como poder independiente, juzgará si no hay responsabilidades en el pasado y desde que asumieron estas autoridades que gobiernan la salud desde el 1 de marzo de 2020 que con sus omisiones y decisiones han perjudicado su funcionamiento hasta provocarle un daño, a nuestro entender, irreparable", expresó en la carta.



Por otra parte aseguró que el fideicomiso que firmó en 2019, permitirá pagar los sueldos de los funcionarios durante cinco años. "Cuando firmamos el fideicomiso en diciembre de 2019, se dejó a resguardo 60 cuotas de un total de casi 2 millones de dólares para el pago de los salarios de los funcionarios médicos y no médicos por 5 años sin ningún riesgo de ninguna naturaleza", expresó.



Esto lleva a que hoy, "en plena desgracia, se sigan teniendo los recursos para pagar los salarios todos los meses. Los funcionarios pueden quedarse tranquilos ya que aún quedan 35 cuotas destinadas al salario y se va a pagar todo lo que corresponde", aseguró.



Asimismo, Iglesias realizó una alusión directa al mandatario Luis Lacalle Pou, a quien le pidió "cumplir con su palabra".

"Deseamos profundamente que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pueda cumplir con su palabra de ayudar a Casa de Galicia y devolverla a los gallegos y sus descendientes. Sería muy duro para nosotros que así no fuese, por tener más de 104 años y por ser la institución más importante de afiliados gallegos en el mundo fuera de Galicia", indicó Iglesias.



Durante su ausencia, en la que se sometió a tres operaciones de corazón, la Justicia decretó el cierre de Casa de Galicia. Además, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó y amplió una denuncia contra Iglesias y otras autoridades de la mutualista.

Frente a esta situación, el expresidente de Casa de Galicia aseguró en su carta que en febrero, una vez que pueda retomar su trabajo, buscará defender lo actuado por la Junta Directiva durante todo su período de 36 meses.



"Dejaremos en claro cómo encontramos a Casa de Galicia cuando asumimos y haremos conocer los nombres de quiénes fueron responsables, tanto directivos y funcionarios, de su endeudamiento y de su desorden de funcionamiento", indicó.

Al finalizar la misiva, Iglesias agradeció a los funcionarios, los socios y los medios de comunicación. "Esta carta es una fe de vida, no estoy muerto ni me fui del país, sino que me estoy recuperando de tres operaciones, tomando nota de todo para responder cuando sea pertinente", concluyó.