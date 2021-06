Dueño de Friopan tras imputación de sindicalistas: “La justicia tarda, pero llega"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apenas unas horas antes del mediodía de ayer, la calle Juan Carlos Gómez, de Ciudad Vieja, fue escenario de un hecho inédito. De un lado llegaba un grupo de seis trabajadores del sindicato de la empresa de congelados Friopan; del otro, uno de los propietarios. Todos entraron por la misma puerta y para presenciar lo mismo: una decisión de la Justicia.

A las 12:00 comenzó la audiencia en la que la Fiscalía solicitaría la formalización de la investigación penal contra nueve sindicalistas que, entre el 24 y el 28 de mayo de 2019, ocuparon la planta de Friopan en un reclamo sindical. Ya con la audiencia por empezar, llegaron otros dos trabajadores. Un noveno, que también estaba citado para la audiencia, nunca llegó.

Tras poco más de una hora se conoció la decisión de la Justicia. Ocho de los trabajadores sindicalizados fueron imputados por un delito de daño especialmente agravado ocurrido en el marco de una ocupación. Luego de dos años de puja judicial, el caso Friopan tuvo consecuencias judiciales. La Justicia decretó el inicio de una investigación penal para los trabajadores por haber generado daños económicos de alrededor de $ 1.000.000 durante la ocupación.

Ahora será la Fiscalía la encargada de presentar una acusación final durante un juicio oral y luego se conocerá la condena de los implicados.

“Es difícil decir lo que siento, pero siento un poco de alegría”, dijo a El País Ruben Fernández, propietario de la empresa, al salir del juzgado junto a sus abogados Andrés Ojeda y Fernando Posada. “La justicia tarda pero llega. En mi interior pensé que esto terminaba encajonado”, agregó el propietario, y relató que se presentaron pruebas y “varios videos” donde se ve a los ocupantes “rompiendo mercadería”.

Fernández cuenta que a Friopan le costó encauzarse luego de la ocupación sindical. “Perdimos un montón de clientes, pero eso forma parte de la ocupación porque los clientes necesitan la mercadería, y si no les vendés vos les va a vender otro. Lo que no forma parte de la ocupación es el destrozo”, indicó.

Ojeda, en tanto, manifestó luego de la audiencia que se está ante un caso “novedoso y sin precedente alguno”. A su vez, informó que la novena persona que iba a ser imputada ayer no lo fue porque “faltó a la audiencia y se estaba evaluando si fue notificado correctamente”. “De ser así, debería ser conducido policialmente a la próxima audiencia de formalización”, apuntó.



Sobre la ocupación de la planta de Friopan, Ojeda indicó: “Entrar y romper todo no está permitido en ningún caso. En este caso, peor: dejar que todo se rompa y mirarlo romperse tampoco está permitido. Queremos ser claros en que no hay ningún cuestionamiento, ni embestida, ni ningún tipo de accionamiento en contra del legítimo derecho constitucional de huelga o de ocupación”.



Daños generados durante la ocupación sindical. Foto: Friopan

El caso.

La planta de Friopan fue ocupada el 24 de mayo como consecuencia de versiones que hablaban de que la empresa había adquirido nueva maquinaria y que por ende se iban a perder puestos de trabajo. El sindicato de trabajadores de Friopan decidió ocupar el lugar.



Cuatro días después, la medida gremial se levantó y los propietarios de la empresa de congelados se encontraron con productos en estado de putrefacción. Esto les implicó, según advirtieron, pérdidas millonarias.



Ruben Fernández dijo ayer que en una primera instancia la empresa sufrió pérdidas de unos $ 6.000.000, incluidas las ventas, los jornales y los clientes. En relación a los daños físicos, la pérdida fue de $ 1.000.000.

A dos años de la ocupación y tras pujas legales -se archivó la causa y luego se reabrió a pedido de la defensa de la empresa-, el caso Friopan tuvo ayer el inicio del final. Ahora resta conocer qué sucederá en el juicio oral. Mientras llega ese momento, los imputados, como medida cautelar, deberán fijar domicilio.