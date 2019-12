Defensa de Alberto Fernández dice que el exdueño de Fripur debe ser internado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Fernández, exdueño junto a su hermano Máximo, ya fallecido, de la pesquera Fripur, se presentó ayer lunes ante la Justicia luego de que el juez penal Nelson dos Santos lo procesara con prisión y solicitara su detención.

Fernández fue transferido a la cárcel de Punta de Rieles, pero su defensa solicitó que sea internado en un centro de salud debido a que padece un cáncer.



Andrés Ojeda, representante de Fernández, indicó a El País que “si lo meten preso en este estado y le pasa algo, quienes toman la decisión serán responsables de todo lo que le pase”, dijo y agregó: “Les estamos avisando hasta en japonés que realmente corre riesgo su vida si va preso”.



Por el momento no hay una confirmación sobre dónde cumplirá el procesamiento, pero lo que el abogado espera es que luego de que se pronuncie el Centro de Diagnóstico Carcelario lo envíen a un centro de salud.



“A él ahora lo fichan, lo llevan a valorar y ahí deberían mandarlo a un hospital”, explicó el abogado. Ojeda indicó que no considera que se le vaya a dar prisión domiciliaria, sino que espera que sea enviado a un centro de salud “en virtud de cómo está”.



Alrededor de las 19:00 horas el abogado publicó en su cuenta de Twitter: “Último momento! En la cárcel de Punta de Rieles comunican a la hija de Alberto Fernández que no hay quien administre la medicación a su padre a las 22 horas. Lo que suceda será responsabilidad de las autoridades carcelarias. Una vez más, advertimos ...”

La resolución del procesamiento con prisión fue tomada por el juez el viernes después de que se pactara una audiencia de formalización a la que Fernández no se presentó. En la tarde de ese mismo día la Policía informó que concurrió a la casa de Fernández para detenerlo, pero que no lo habían encontrado.



Ojeda indicó a El País que su cliente no se encontraba prófugo y que se presentó ante la Justicia en tiempo y forma. “A él lo procesan el viernes y estamos viniendo con él en la primera hora hábil que tenemos disponible”, indicó.



El abogado agregó además que “nunca” se les comunicó que tenían que presentarse antes.