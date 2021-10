"Declaré en Fiscalía y lo que dije no se grabó": testimonio que obligó a suspender audiencia por Operación Océano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace cinco meses, el empresario Luis Batista (nombre ficticio) recibió una sorpresa en su casa: debía declarar con asistencia letrada en la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno.

El empresario, del rubro del plástico, se contactó con el abogado Juan Fagúndez, quien preside la Asociación de Penalistas del Uruguay. Cuando llegó la fecha de la citación, Fagúndez acompañó a Batista a la Fiscalía de Delitos Sexuales. El empresario y el abogado ingresaron a una sala y allí le tomaron declaraciones dos fiscales. Batista no conocía a las fiscales ni recordó sus nombres.

Según pudo saber El País, los fiscales que interrogaron a Batista fueron Darviña Viera y Nicole Lebel, titular y adscripta respectivamente de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno. “No me acuerdo cuándo fui a declarar como indagado. Fue hace cuatro o cinco meses atrás. Yo dije lo que tenía que decir (en la Fiscalía)”, relató el empresario a El País.



-¿A usted le llegó una notificación que le informaba que debía declarar como indagado en la Fiscalía?



-Sí. Fui (a la Fiscalía) con Juan Fagúndez. Es verdad.



-¿Quien estaba en la sala por la Fiscalía?.



-Ni idea de los nombres. Había dos fiscales.



-¿Esas dos fiscales le comenzaron a preguntar y luego apagaron la táblet (usada para grabar todos los testimonios que terminan en las carpetas investigativas de la Fiscalía)? ¿Qué pasó en realidad?



-De lo que dije no grabaron nada. Hoy (por ayer) me tomaron declaraciones como testigo y dijeron: “vamos a grabar todo”. Les dije que no había problemas y grabaron toda la conversación. Habrá durado unos 20 minutos y después apagaron la táblet. Muy bien las fiscales. Muy respetuosas.

Las fiscales cumplieron con un fallo emitido ayer por la jueza del caso, María Noel Tornarelli. Las preguntas apuntaron a sus vínculos con uno de los imputados por la Operación Océano, Nicolás Chirico, defendido por el abogado Ignacio Durán.



El testimonio como indagado de Batista de hace unos cinco meses fue clave en la audiencia de ayer donde Durán relató a la juez Tornarelli que la Fiscalía había interrogado al cliente de Fagúndez durante 30 minutos y le hizo 20 preguntas.



“Ese testimonio no costa en la carpeta investigativa en poder de los defensores. Eso es una indefensión de nuestra parte”, dijo Durán en la audiencia, según relataron fuentes del caso a El País.

Por su parte, la Fiscalía alegó que Batista había declarado como testigo y, por ende, no había necesidad de haberlo grabado. Sin embargo, Fagúndez guardó el comprobante de la citación de su cliente y esta señalaba que había sido citado con asesoría letrada.



Ante esa situación, la Fiscalía responsabilizó a la Policía del error sobre la citación.



Consultado por El País, Durán relató que se enteró que tres personas habían declarado en la Fiscalía y solicitó sus testimonios. “Fiscalía me contesta por escrito que tiene solo una. Sobre las otras dos, nada dice. Y yo tengo certeza de que esa persona (Luis Batista) fue a declarar con abogado. Curiosamente ese abogado fue Juan Fagúndez”, reiteró Durán.

Durán le preguntó a Fagúndez y este confirmó que Batista testificó en la Fiscalía de Delitos Sexuales. “Es un absurdo (de la Fiscalía) pretender que se pueda citar a un testigo y decir que fue una charla informal después que declara media hora. Obviamente que la declaración (de Batista) no le servía a los intereses de la Fiscalía y por eso lo desestimó y no la grabó”, explicó el abogado.



Y agregó: “Lo que hizo la Fiscalía es una pesquisa secreta. Estos atropellos afectan a la igualdad de armas entre las partes y al debido proceso”.



El fallo de la jueza Tornarelli, al que tuvo acceso El País, va en esa línea.



La magistrada suspendió la audiencia de ayer, ordenó a la Fiscalía que interrogara a Batista y diera acceso a ese testimonio a todas las defensas de los 32 imputados.

Y “exhortó” a la Fiscalía a “dar cumplimiento” a dos artículos del Código de Proceso Penal (CPP) que la obligan a no ocultar evidencias a las defensas y a establecer fecha, hora y el lugar que tomó declaraciones a un testigo o a un imputado.