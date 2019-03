¿Cuánto consiguió el Estado por el remate de tres inmuebles de Eugenio Figueredo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos apartamentos en Punta del Este y una casa en Carrasco. Estos fueron los tres inmuebles que pertenecían al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y exvicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, que se remataron este viernes y por los que la Junta Nacional de Drogas –a través del Fondo de Bienes Decomisados- obtuvo más de US$ 1,8 millones.

Uno de los apartamentos está en el Edificio Millenium del balneario esteño, y se vendió en US$ 628.000. El otro departamento –ubicado en el Edificio Imperiale I- llegó a los US$ 493.000. Por la casa en Carrasco, en tanto, se obtuvieron US$ 700.000.

El remate se había autorizado a pedido de la Junta Nacional de Drogas (en una resolución firmada el 21 de enero). Los bienes habían sido decomisados por la Justicia Penal. Figueredo fue condenado por un delito continuado de estafa en reiteración real con un delito de lavado de activos. "Según lo dispuesto por la normativa vigente, la Junta Nacional de Drogas posee la titularidad y disponibilidad de los bienes decomisados a su favor", expresa la resolución emitida por Presidencia de la República.

Muchos de estos bienes fueron adquiridos por Figueredo con el dinero que recibía de la FIFA al ser dirigente de la Conmebol y estaban incorporados en sociedades anónimas con sede en Panamá.