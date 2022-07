Conformidad en Fiscalía tras Rendición de Cuentas; "Es una buena salida", dijo Gómez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Corte, Juan Gómez, compareció este lunes ante la Comisión de Hacienda por la Rendición de Cuentas. Gómez agradeció al poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la atención a "las dificultades ciertas".

"Nos permite decir que el año próximo el interior de la República tendrá siete fiscalías nuevas y Montevideo dos fiscalías especializadas, un refuerzo importante para la vida de la fiscalía y cumplir sus cometidos con mayor eficiencia", expresó el fiscal en diálogo con Teledía, con referencia al presupuesto de US$ 2 millones de dólares que otorgó el Ejecutivo.



"Digo que lo ideal es enemigo de lo bueno; considero esta una buena salida y confío que se creen las condiciones para equiparar las (fiscalías) adscriptas con los adjuntos y que se reconsidere la creación de la unidad para tratar los ciberdelitos", agregó.



El presupuesto asignado se invertirá, además de en la creación de nuevas fiscalías, en la optimización del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau).



En la comparecencia, sobre el caso del fiscal Raúl Iglesias, no hubo "de forma alguna" declaraciones en la comisión; "y si estuviera no puedo mencionar palabra", sentenció Gómez.