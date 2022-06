Gobierno presentó al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A última hora de la tarde de este jueves ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que se discutirá durante los próximos tres meses y que incluye un incremento en el gasto de US$ 226 millones para 2023. Como ya estaba previsto, la mayor parte de los fondos en esta instancia presupuestal son para la educación, seguridad y los reclamos en ciencia, tecnología e innovación. Además está planteada una postergada recuperación salarial para públicos.

Antes de hacer la entrega oficial de los folios con la Rendición de Cuentas, la ministra Azucena Arbeleche se reunió con los legisladores de la coalición para hacer la presentación de los principales lineamientos.

Según supo El País en base al texto presentado, hay incrementos de gastos en seguridad para 2023 por US$ 27 millones asociados al Ministerio del Interior (US$ 23 millones), Ministerio de Defensa (US$ 2 millones) y Fiscalía General (US$ 2 millones).



Dentro de Educación se prevé un incremento de US$ 45 millones para 2023 de los que la mayor parte son para ANEP con US$ 30 millones. A este se suman US$ 6 millones para Ceibal, US$ 1 millón para Ineed, US$ 7 millones para Ministerio de Educación y US$ 1 millón para UTEC.



En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación se hace una inyección de dinero de US$ 26 millones en ANUA (US$ 12 millones) e Innovación (US$ 10 millones) y un refuerzo en ANII de US$ 4 millones.



También hay US$ 26 millones previstos para ASSE (US$ 25 millones) y el Ministerio de Salud Pública (US$ 1 millón).

​

A eso se le suma un resto de US$ 31 millones para otros rubros con los que se totalizan US$ 156 millones sin tomar en cuenta los salarios.



Al sumar US$ 70 millones de convenios salariales previstos con COFE y Fenapes, el incremento del gasto para 2023 alcanza los US$ 226 millones.

Azucena Arbeleche presenta Rendición de Cuentas a la caolición. Foto: Juan Manuel Ramos

En las últimas horas el gobierno logró pactar un preacuerdo con los sindicatos de la educación en el cual se establece un cronograma para la recuperación salarial de los docentes de los centros públicos. Antes había conseguido la firma del convenio salarial con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), luego del “trancazo” impuesto en la noche del miércoles por los sindicalistas, que protestaron por dos artículos sobre cambios que se querían implementar en la carrera de los funcionarios públicos incluidos en la Rendición de Cuentas.

“No es que abrimos la canilla para todos lados, porque la cosa no está para abrir la canilla”, había adelantado el primer mandatario a fines del mes pasado.



Azucena Arbeleche entregó Rendición de Cuentas. Foto: Juan Manuel Ramos

Arbeleche había presentado el lunes pasado en Consejo de Ministros las principales líneas de la Rendición de Cuentas. Allí también adelantó una nueva perspectiva de crecimiento económico para este año de 4,8%, un punto porcentual por encima de la anterior proyección dada a conocer en febrero pasado. Esa mayor actividad económica traerá 40.000 nuevos puestos de trabajo, aseguró Arbeleche.

La Cámara de Diputados dispondrá ahora 45 días para su estudio y luego pasará al Senado.