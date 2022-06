Comenzó juicio contra femicida: “Esto te pasa por quedarte con el otro”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El crimen conmocionó Young. En la noche del 20 de junio de 2021, Luis T. (nombre ficticio) mató a su pareja de varias puñaladas delante de sus hijas de entonces 10 y cuatro años.

Mientras la asesinaba, el imputado le gritaba a la víctima: “por puta te pasa esto, porque tenés otro macho, esto te pasa por quedarte con el otro, que susto te diste puta de mierda mía, mía siempre mía”. Así lo señaló ayer la abogada de la familia de la víctima, Jacqueline Portela, en su alegato de apertura del juicio contra el matador.



La abogada penalista reconstruyó el crimen en base a declaraciones realizadas por las dos menores a psicólogos que las asistieron luego del traumático episodio, declaraciones de vecinos y policías y otras evidencias.



En el Juzgado de Young, Portela señaló que compartía “en totum” los hechos relatados y la pena solicitada por la Fiscalía contra el matador de María (nombre ficticio), una empleada muy apreciada de una empresa de transporte en Young.



En una audiencia realizada a mediados de diciembre de 2021, la fiscal de Young, Cecilia Legnani, pidió una pena de prisión de 28 años para el femicida durante la acusación.

Con respecto a la agravante muy especial de femicidio, Portela señaló ayer que “es claro” que la conducta del acusado “se basó en el odio, desprecio o menosprecio hacía la víctima”.



“Tal como expresó la señora fiscal, el imputado cuando se convenció de que no existiría una segunda oportunidad para él, arremetió salvajemente contra su cónyuge, acuchillándola con ensañamiento”, expresó Portela en el Juzgado.



La profesional señaló que será clave el testimonio de la psicóloga Romina Varietti, ya que la técnica es la voz de las niñas hijas de la víctima de tan solo 4 y 10 años de edad.



Según Porteña, las dos pequeñas le manifestaron a la psicóloga lo que el padre le decía a su madre mientras la asesinaba. Y agregó que el imputado sabía lo que hacía y por qué lo hacía. “La mató porque ella decidió poner fin a su relación con él; por eso él hablaba del otro mientras la apuñalaba”, explicó Portela.

Durante el ataque, la víctima y la niña de 10 años salieron al frente a pedir ayuda. Pero el acusado había trancado el portón con candado.



La filmación de la cámara muestra que el individuo le dijo algo a la víctima, lo que la hizo volver a la casa. Es probable que la habría amenazado con matar a una de las niñas si ella no entraba.



Ya en la casa, el hombre tomó otro cuchillo y le cortó la yugular. La víctima murió poco después en un centro de salud.



Las niñas no volvieron a ver a su padre. Viven con su abuela, quien debió poner rejas para que las pequeñas quedaran más tranquilas, dijo la fuente.



Una de ellas señaló a un familiar cercano: “Ojo que no venga, papá. ¿Estás segura que él no se va escapar y venir para acá?”