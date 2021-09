"Comando Barneix": defensa de procesado sostiene que sería inimputable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los abogados defensores del joven procesado por las amenazas del “Comando Barneix”, Diego de Pazos e Ignacio Arispe, advirtieron que tienen dudas de que su defendido pueda ser imputable de delitos.

N.G., de 34 años, fue procesado el jueves 2 por la jueza Ana de Salterain y el fiscal Luis Pacheco por un delito de violencia privada. En su pedido de procesamiento, Pacheco sostuvo que había elementos suficientes como para considerar que N.G. envió mensajes amenazantes a magistrados, políticos y abogados con la firma del “Comando Barneix”.



El miércoles 1°, a pedido de la fiscal Sylvia Lovesio, la Justicia imputó a N.G. los delitos de instigación pública a delinquir, apología del delito, incitación al odio y almacenamiento de pornografía infantil.

Antes de los procesamientos, N.G. no pudo ser periciado por el Instituto Técnico Forense (ITF) porque los psiquiatras estaban de paro en el marco de un conflicto con la Suprema Corte de Justicia. No obstante, la fiscal Lovesio solicitó la valoración de una médica psiquiatra del Hospital Vilardebó, la que concluyó: “Paciente sin elementos de agudeza”. Es decir, es imputable de delitos.



Con respecto a la eventual patología psiquiátrica del imputado por las amenazas del “Comando Barneix”, Arispe afirmó que la defensa trabajará con un perito, cuyo nombre no quiso divulgar, que constate los supuestos trastornos que podría tener el imputado y las implicancias de estos en sus actos personales.



“Por sus familiares sabemos que nuestro defendido tiene patologías psiquiátricas y recibe medicación por ellas”, agregó Arispe.

El jueves 2, en su pedido de procesamiento, el fiscal Pacheco afirmó que surge “semiplenamente acreditado” que el indagado ha creado sucesivos blogs en internet con distintas denominaciones e interviniendo bajo diferentes nombres de usuarios, en los que realiza manifestaciones y reivindicaciones del mismo tenor que los mails del supuesto comando.



La opinión de Arispe y de De Pazos es otra. Los defensores entendieron que no se puede vincular al procesado N.G. con las amenazas del “Comando Barneix.

Hombre escribiendo en una computadora. Foto: Shutterstock

Arispe insistió: “No hay elementos que prueban tal vínculo ni como integrante ni como líder de dicho comando. En los archivos incautados en el allanamiento (realizado en junio de este año por personal de Asuntos Internos) solo surge que nuestro defendido nombra al Comando Barneix en conversaciones con otra persona ”.



El penalista señaló que el imputado refiere en sus charlas a la creación de una comunidad céltica creada por su imaginación. Y agregó que el relato de N.G. “es fantasioso” y su contenido “tiene matices” con su pensamiento político.

Arispe sostuvo que la Fiscalía consideró que los mensajes del “Comando Barneix” tienen sintaxis y puntuaciones similares a las usadas por su cliente en las conversaciones encontradas en los archivos incautados. “Esa es una interpretación de la Fiscalía. Esos elementos no prueban la existencia de un vínculo entre mi cliente y el Comando Barneix”, reiteró Arispe.

Grupos neonazis.

Una opinión distinta manifestó el denunciante Óscar López Goldaracena, abogado penalista que está incluido en la lista de las personas que recibieron amenazas del “Comando Barneix”.



López Goldaracena, exsenador del Frente Amplio, afirmó a El País que de la indagatoria del caso surge que deberían ser indagadas personas españolas por sus vínculos con N.G.

Según el denunciante, el imputado mantenía contactos con grupos neonazis y de ultraderecha uruguayos.



López Goldaracena recordó que, dos días antes del balotaje entre Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Daniel Martínez (Frente Amplio) realizado el 30 de noviembre de 2019, el “Comando Barneix” envió a militares subalternos mensajes por Whatsapp llamando a votar por el líder nacionalista.



Según el denunciante, los Whatsapp decían: “Aquellos que no voten por Lacalle Pou son traidores y ya saben lo que les pasa a los traidores”.



López Goldaracena dijo que el imputado tiene plena conciencia de sus facultades y no actuó solo. “¿Cómo obtuvo la base de datos de los celulares del personal subalterno del Ejército?”, se preguntó. Y agregó que el Whatsapp a los militares fue enviado desde Brasil, cuando el imputado viajó a la ciudad de Río Branco a votar.