"Coco" Parentini ordenó matar a barrabravas de Nacional

La tensión inundó la sala en el momento en que Erwin “Coco” Parentini cruzó la puerta para ingresar a la audiencia. El primer movimiento que hizo al entrar fue el de llevar sus manos hacia su cabeza para ponerse la capucha de la campera y taparse la cara.

A partir de ahí comenzó un intercambio de palabras entre la jueza penal María Rosa Aguirre y “Coco”, autor intelectual del homicidio de Lucas Langhain.



“No se tape la cabeza”, le dijo la magistrada a Parentini mientras él avanzaba por la sala hacia la silla para sentarse. “Entonces que no me filmen”, respondió el ex barrabrava de Peñarol. ¿Quién lo va a filmar si no hay cámaras?”, replicó Aguirre. “Pero me están sacando fotos sí”, contestó Parentini mientras movió la silla que generó un chirrido que tapó sus voces por unos segundos.



Cuando se sentó, la jueza volvió a dirigirse al ex barrabrava aurinegro: “Ah no, ese chicle tampoco”, le dijo.

“Acá es un juzgado así que le voy a pedir que acá no vamos a comportarnos como en una cancha de fútbol porque no se lo voy a permitir”, le increpó la magistrada a Parentini. éste respondió: “Eso lo está diciendo usted no yo”.



“Lo estoy diciendo porque soy la jueza y digo lo que tengo que decir, así que por favor dos cambios baje. Vamos a no tener problemas de entrada”. Parentini respondió “Okey” y el clima de la audiencia volvió a la normalidad.

“Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis”. Esa fue la respuesta que Parentini, que actualmente está recluido en el Penal de Libertad, dio cuando la jueza le preguntó cuántos antecedentes judiciales tenía.

Autor del crimen

“Coco” Parentini y Gabi Esteban Costa Díaz, el autor de los disparos contra la hinchada de Nacional el 15 de diciembre luego del partido clásico, se conocían de antes.



Según la investigación fiscal, Parentini lo conoció en un momento en que se encontraba prófugo de la Justicia y se ocultaba en una casa ubicada en el Cerro, barrio donde vivía Costa Díaz.



El día del ataque contra los parciales tricolores “Coco” mantuvo contacto con Costa Díaz mediante WhatsApp. Fue ahí que se planeó el ataque.



En principio la intención de Parentini era que Costa Díaz atentara contra hinchas tricolores antes de que comenzara el partido, pero el mismo día la orden cambió: había que hacerlo cuando terminara.



El ex barrabrava de Peñarol le hizo llegar a Costa Díaz, a través de una tercera persona, un morral con una pistola y proyectiles para matar a hinchas albos.



En ese mismo morral estaba la recompensa: tres “tizas” de pasta base y dinero. Ni Parentini ni Costa Díaz confesaron el monto al fiscal de Homicidios Juan Gómez.

Durante la audiencia que tuvo lugar ayer, Parentini fue imputado por ser el autor de un delito muy espacialmente agravado. En la mañana “Coco” había confesado ser al autor intelectual del ataque.



“El responsable último de esta barbarie ya fue sometido a la Justicia”, dijo el fiscal Gómez tras la audiencia. El domingo fueron imputados el autor material del homicidio de Lucas, Costa Díaz y su cómplice.



Gómez indicó que Parentini “admitió con lujo de detalles su participación” en el hecho, y añadió que fue el “ideólogo” del asesinato. Sobre el motivo del ataque hacia los hinchas de Nacional el fiscal sostuvo: “el móvil está en viejas rencillas vinculadas con el fútbol. Él sostiene que pensaba que iba a ser contra la barrabrava del Club Nacional de Footballl, sin embargo terminó siendo un ataque indiscriminado”.



Según el fiscal, Parentini “mostró algo de arrepentimiento porque manifestó que no era el resultado que procuraba”. “Si bien el resultado que procuraba no era otra cosa que conseguir por la vía de Costa Díaz causar un daño mortal a la otra hinchada”, agregó.



El domingo 22 de diciembre fue detenida la novia de Parentini. Fiscalía investiga si la mujer, de 34 años, fue la encargada de proveerle el morral al asesino de Lucas.



Ayer, durante la audiencia en la cuál también estaba la mujer, Gómez pidió una prórroga de detención “para completar las evidencias que ha recogido” y determinar si fue la intermediaria entre el ex barrabrava y Costa Díaz. Una vez que terminó la audiencia, pero antes de que abandonasen la sala, Parentini y su novia se despidieron con un beso.

Amenazó con “pegarle un tiro” a una policía En la mañana de ayer Parentini fue trasladado del Penal de Libertad, centro penitenciario en el que está recluido, hasta la sede de Fiscalía para declarar ante el fiscal de Homicidios Juan Gómez.



Antes de confesar ser el “autor intelectual” del asesinato de Lucas Langhain, Parentini amenazó a una de las guardias encargadas de su traslado.



Según supo El País, Parentini dijo que la efectiva policial “lo patoteó” y eso provocó la siguiente amenaza: “Te voy a pegar un tiro”. Eso fue lo que le dijo Parentini a la guardia policial ante el supuesto mal trato, según indicaron fuentes de la investigación a El País.



Un delincuente con un historial de abundantes antecedentes penales

Erwin Parentini, conocido como "Coco", es el ex barrabrava de Peñarol de 28 años que confesó haber ordenado, desde el Penal de Libertad, disparar contra la hinchada de Nacional a la salida del Estadio Centenario.



Parentini fue imputado ayer por ser el autor intelectual de un delito de homicidio muy especialmente agravado y puede llegar a tener una pena de “hasta 30 años”, según indicó a El País el fiscal de Homicidios Juan Gómez.



"Coco" fue enviado a prisión por primera vez en 2009 por tenencia de drogas. En 2010 por dos delitos de rapiña en grado de tentativa y un delito de receptación. Cinco años después, fue procesado por tenencia de armas y como coautor del homicidio de Renny Auditore Ferreira, otro barra de Peñarol, que murió acribillado de 15 disparos.



En 2016 fue a prisión por asociación para delinquir y extorsionar a dirigentes y futbolistas del club con el objetivo de obtener beneficios económicos.