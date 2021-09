Cabecilla de Comando Barneix se atribuyó cinco homicidios y dijo que hacía seguimiento a actuación de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según surge de la solicitud de formalización presentada por la fiscal Sylvia Lovesio en el caso del cabecilla del Comando Barneix, que fue imputado este miércoles, el hombre "en conversación con un nexo de una organización en el extranjero se hace autor de los homicidios de 5 personas trans ocurridos en nuestro país", entre otros delitos.

El escrito señala que el 10 de junio se hicieron dos allanamientos. Uno en la casa del imputado y otro en lo de una mujer "a los efectos de incautar computadoras de escritorio, portátiles, celulares, cámaras fotográficas, dispositivos de almacenamiento magnéticos, ópticos y electrónicos". "Del análisis primario de la Dirección Nacional de Policía Científica se logro identificar archivos de imágenes de pornografía infantil", señala el texto.



En uno de los tres discos duros que incautaron hallaron "mas de un millón doscientos mil archivos, en los que se puede observar pornografía infantil, niñas desnudas atadas, violentadas, golpeadas con inscripciones intimidatorias, niñas desnudas en las que se altera la cara, colocando el rostro de una niña que al parecer es del entorno de N G (imputado), y en otras coloca su fotografía utilizando aplicaciones para cambiar el género, la edad". Además, identificaron "fotos de grupos fundamentalistas islámicos (Talibanes)".



Además, "de los mensajes de Whatsapp con un masculino se puede apreciar que hablan de temas relacionados con explotación sexual de niños y de su intención de concurrir a países para casarse con niñas y poder raptarlas", señala el texto.



Otro capítulo de lo incautado fueron imágenes de varias personalidades. "Se encontraban fotos de ex mandatarios y actual mandatario de nuestro país, jueces, fiscales, ex militares condenados, personas públicas como también fotos de dictadores como ser Hitler, Franco, Pinochet grupos neonazis, Ku Ku Klan y grupos terroristas vinculados a masacres mundiales, todas imágenes contextualizadas en opiniones de contenido ideológico y contra el orden publico y en total apartamiento de la legalidad", señala el escrito.



"Asimismo se proclama e incita por parte del indagado a través de sus publicaciones en las redes sociales a combatir la Institucionalidad y legalidad del Estado Democrático, fomentando el combate a todas las ideas contrarias a su pensamiento fascista, neonazi, antisemita, misógino como también el ataque a representantes elegidos democráticamente y sus decisiones contrarias a su ideología", agrega.



Sobre este aspecto, determinaron que existe una dirección de IP que lo "vincula con otro grupo en el cual se destaca la colaboración que el indagado realiza al grupo de ultra derecha y catalogado como Organización Criminal en Grecia “Amanecer Dorado”, con células en diferentes países, como Alemania, España , Estados Unidos y Canadá".



Estos "refieren a dominios 'ONION', clara referencia al navegador The Onion Router (TOR), la existencia de este navegador fundamentalmente es la preservación del anonimato de los interlocutores a través de cifrados". Mediante TOR fue que se hicieron las amenazas de febrero de 2017 a jueces, políticos y activistas por los Derechos Humanos.



Otro aspecto es que el detenido e imputado en las últimas horas no solo "festejó" la muerte del expresidente Tabaré Vázquez, "anunciado que el próximo sería el ex presidente José Mujica". Sobre Lacalle Pou "interpeló y expresó su control y seguimiento a lo actuado" por el mandatario, "incitando nuevamente al combate de las leyes promovidas en el parlamento vigentes".



El imputado además "difundió la Constitución y el funcionamiento" del "Imperio Céltico Goneliense", que fue "creado por él para actuar fuera de las normas y las leyes con total libertad y consecuencias". Se proclamó "príncipe y presidente del Imperio", que en el territorio virtual, tenía su sede en la ciudad de Río Branco (ciudad fronteriza con Brasil).



¿Qué objetivos tenía su "Imperio"? "A grandes rasgos el Imperio considera que debería restaurar la Monarquía tradicional, combatir la inmigración, prohibir el aborto, los métodos anticonceptivos, las degeneraciones sexuales, matrimonios igualitarios, entre distintas religiones y razas, se prohibirá a la judíos en el Santo Clero Católico, combatir la comunidad LGTB, la prostitución, se prohibirá la pornografía que involucre solo a menores de 4 años de edad, admitiendo la de los mayores de esa edad", señala la investigación fiscal.