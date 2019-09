Buscan determinar qué cartel es dueño de avioneta abandonada en Paysandú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Fiscalía y la Brigada Nacional Antidrogas solicitaron que se intercambie información de los tripulantes de una avioneta que apareció abandonada en Tres Árboles, Paysandú, uno brasileño y otro boliviano, con sus países de origen para establecer qué organización criminal integran y cuáles son sus antecedentes, dijeron a El País fuentes de la investigación.

Carolina Martínez, fiscal de Paysandú a cargo del caso, dijo que “no hay evidencias de que la avioneta viniera con algo cargado (...) El avión tenía escaso combustible y requería abastecimiento. Se vieron en la necesidad de dejarla en el lugar porque en caso de despegar lo harían con riesgo de caída”, agregó. En su expediente la fiscal tiene la versión de vecinos de la zona que vieron dos camionetas, una de color blanco y otra de color gris oscuro, que estuvieron en la zona, pero no es suficiente evidencia para vincularlas al avión.



Martínez imputó con 90 días de prisión preventiva a los dos hombres por ser presuntos autores de un delito de conducción indebida o clandestina de aeronaves en concurrencia formal. El ciudadano brasileño tiene 34 años y nació en el estado de Paraná. El boliviano tiene 26 y nació en la ciudad de Santa Cruz. “En ese plazo veremos si, con el resultado de todas las pericias solicitadas, pueden vincularse a otro hecho”, dijo.



Como información preliminar Martínez sabe que los hombres no comunicaron plan de vuelo a la Dirección Nacional de Aeronáutica y si bien los investigadores de la Policía consideran que puede tratarse de un “vuelo fallido”, de tantos que incursionan el cielo uruguayo sin ser detectados por los radares y hacen “llover” droga que luego es recogida por narcos locales, hasta ahora no hay evidencia alguna que los vincule.