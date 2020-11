Operación Océano: jueza habilitó acceso a celulares y redes sociales de las víctimas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jueza Adriana de los Santos hizo lugar en la tarde de este lunes al pedido realizado por los abogados de los 32 imputados en la investigación denominada "Operación Océano", para que tengan acceso a los celulares, a las redes sociales y a las páginas web usadas por las víctimas, informó a El País Alejandro Balbi, defensa de varios de los formalizados.

"Lo más importante hoy fue que se va a pedir información, como corresponde, a todas las páginas web, las redes sociales, para saber cómo estas chicas pudieron registrarse cuando son plataformas para mayores, incluso algunas que son pagas, no son gratuitas".

Durante la audiencia los abogados defensores indicaron que si bien la fiscal del caso había anunciado en reiteradas ocasiones que se les había entregado toda la información necesaria eso no era así. "Dijimos que eso no era ajustado a la realidad y que las defensas seguimos rengas, seguimos con los brazos atados", indicó.

El objetivo de los abogados para acceder a la información del legajo es contar con la mayor cantidad de datos posibles que sirvan a la hora de presentar una defensa, explicó Balbi y ejemplificó: "Yo como abogado de mis patrocinados no tuve acceso al celular de la principal víctima. Simplemente tuve acceso a fragmentos de conversaciones que tuvo ella con alguno de mis clientes, lo que me dio la Fiscalía, lo que seleccionó, pero yo como abogado defensor tengo derecho a acceder a todo para sacar lo que a mí me conviene como abogado defensor, no se me puede dar parte de lo que habló con mi cliente".

Balbi aseguró que la fiscal del caso Dariña Viera, anunció durante la audiencia que apelará la decisión de la magistrada De los Santos, mientras que, la defensa, también apelará ya que la jueza no hizo lugar al pedido de acceso a la información de las cuentas bancarias de las víctimas.

"Una de estas chicas tiene una cuenta conjunta con la mamá y la mamá declaró que le había llamado la atención el monto que tenía en la cuenta, pero la jueza nos dijo que no", expresó el abogado defensor.

Esta es la primera audiencia que se realiza luego de que se suspendiera una que estaba pactada para el lunes 16 y en la que iba a declarar una de las víctimas del caso por primera vez.

La declaración iba a ser bajo el sistema de prueba anticipada, pero el jueves 12, la magistrada resolvió cancelarla hasta que un Tribunal de Apelaciones resuelva sobre si se debe hacer lugar a la declaración anticipada de la víctima o no.