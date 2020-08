Operación Océano: los "chats" que revelan detalles de la trama de abuso de menores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las capturas de pantallas realizadas por investigadores de la Dirección de Crimen Organizado, en el marco de la Operación Océano, revelan detalles de la explotación sexual de, por lo menos, 13 adolescentes por parte de empresarios, dirigentes políticos, comerciantes y profesionales, entre otros.

Uno de los chats, mantenido entre un dirigente político y una adolescente, demuestra “la asimetría de poder” entre el adulto y la chica. Tal asimetría se repite en todos los casos, según dijo la fiscal adscripta de Delitos Sexuales, Fulvia Favretto, en una improvisada rueda de prensa en la Fiscalía.

A fines de 2018, el adulto pregunta a la adolescente: ¿Tás libre? Te mando uber (Sic)!



Adolescente: Quiero que me cuentes más de vos porque no sé nada.



Adulto: Baby...Estuviste con tu amiga en el apartamento. Hicimos fiesta. Pasamos a buscar los cristales de mi auto. Te acordás? Dónde andas? Te mando Uber y te venís querés?



Adolescente: Ahora ocupada. Más tarde



Adulto: Más tarde impo. Viene mi novia. Venite media horita dale!! Te mando uber ya! Babyyyy. Bueno. Te contacto mañana. No me escribas ni me llames porfa!! Tengo novia.



Otro día, el hoy imputado insiste para tener un encuentro con la menor.



Adulto: ¿Tas libre ahora?



Adolescente: Si o no.



Adulto: Si.



Adolescente: 3.000.



Adulto: ¿Pero estás libre sí o no?



Adolescente: Estoy libre mañana.



Adulto: Venite. Mañana no puedo. Te mando uber.



Otro día.



Adulto: Hola. Libre? Dónde andas? Te mando un Uber y te venís.



Adolescente: En el Centro.



Adulto: Podés ya?



Adolescente: De noche.



Adulto: Imposible. Esta mi novia. Venite ahoraaa.



Adolescente: Hasta qué hora podés? Estoy con una amiga.



Adulto: ¿Cómo es tu amiga? ¿Es la de la otra vez?



Adolescente: Si.



Adulto: Hasta las 16:45 horas puedo.



Adolescente: Imposible.



Adulto: Mandame foto.



Adolescente: En otro momento.