Astesiano "borró todos los mensajes" que intercambió con escribano formalizado por red de falsificación

La fiscal del caso Gabriela Fossati indicó en la audiencia de formalización que Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, "borró todos los mensajes" que tenía en el celular con el escribano Álvaro Fernández, apuntado como gestor en una presunta red que falsificaba documentación para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

"Del teléfono celular que se incautó, que se situó como evidencia, surge que Astesiano borró todos los mensajes que tenía con Fernández", dijo Fossati, informó TV Ciudad y confirmó El País, en referencia al escribano que también está siendo investigado.



"No se sabe si tuvo conocimiento o no de esta investigación. Se adoptaron todas las medidas para que fuera reservado, pero todos quienes estamos en el sistema sabemos que a veces no alcanzan los esfuerzos para que esta situación se logre", puntualizó Fossati en la audiencia del martes.



"Era la mano derecha, nada más ni nada menos, que del presidente de la República. Esos vínculos que él en forma real o simulada invocaba para facilitar los trámites todavía no han podido ser detectados en su totalidad", agregó la fiscal sobre la figura de Astesiano.

El semanario Búsqueda informó este jueves que Álvaro Garcé, director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, solicitó en 2020 información al Ministerio del Interior para conocer el legajo judicial de Astesiano.



Después, Garcé le habría informado a Lacalle Pou que el exjefe de custodio tenía indagaciones por varios delitos y requisitorias. En tanto —agrega el medio— no le fue comunicado al mandatario que el ahora imputado había sido procesado con prisión. Astesiano estuvo preso en la cárcel Las Rosas (Maldonado) por un delito continuado de estafa en 2013.