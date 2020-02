Alerta roja de Interpol tenía mal el nombre de la contadora uruguaya Maya Cikurel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La alerta roja de Interpol, solicitada por la Justicia de Panamá contra la contadora Maya Cikurel, tenía un error de imprenta, según informó VTV y confirmó El País a través de una fuente de esa repartición.

Cikurel, quien es pareja desde hace unos seis meses del futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, fue detenida el miércoles 19 en Colonia cuando realizaba los trámites de Migraciones junto con el dirigente nacionalista.



El error de imprenta del pedido de captura de Cikurel -el nombre había sido escrito Cirukel- fue corregido después. “Pero no podemos afirmar que por eso no se detuvo antes (a Cikurel). La corrección fue en enero de este año”, dijo un jerarca de Interpol a El País.



La orden de captura contra la profesional fue emitida a principios de 2019.

La Justicia de Panamá acusa a Cikurel de un supuesto delito de lavado de activos y la vincula con cinco empresas uruguayas utilizadas por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos a dirigentes políticos a cambio de obras públicas.



El jueves 20, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, hizo lugar al pedido del fiscal Ricardo Lackner y dictó le prisión domiciliaria por 60 días, así como el cierre de fronteras y la entrega de su pasaporte.

En el correr de esa audiencia, la defensa de Cikurel comenzó a tratar el tema de fondo, agregando que su cliente dijo que no tenía nada que ver ni vinculación con dichas empresas. Y dijo que la orden de captura de Interpol no era más que una hoja sin fundamento alguno sobre la detención. La defensa también planteó una serie de hipótesis sobre el caso, entre ellas explicó que en Uruguay ya había un expediente sobre Odebrecht donde la contadora declaró como indagada.



Según el defensor, Cikurel tiene cuatro hijos y está establecida en Uruguay, por lo que no había riesgo de fuga.

Arcadez Copr.

El medio panameño La Prensa indicó en junio de 2019 que en el proceso de investigación del caso Odebrecht debían declarar nueve personas, entre ellas, Cikurel. Se informaba, además, que había una alerta roja de Interpol para encontrarla.



La uruguaya estaba citada en la investigación realizada por la Fiscalía de Suiza y la relaciona con Arcadex Corp.



El medio argentino Perfil informó en 2016 que los pagos vinculados a la corrupción por parte de la constructora en 12 países de América Latina y África se realizaban a través de tres firmas fantasmas: las offshore Smith & Nash Engeneering Compañy (S&N) y Golac Projects and Construction Corporation -ambas de las islas Vírgenes Británicas-; y Arcadex Corporation, radicada en otro paraíso fiscal, Belice.



En Panamá, tres ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos de US$ 86 millones. El caso llevó a que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli se fugaran a Estados Unidos, ambos acusados de recibir coimas. En abril 2018, Panamá solicitó a Estados Unidos la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.



El caso Odebrecht fue reactivado el 20 de enero pasado en Panamá por el nuevo fiscal general, Eduardo Ulloa, quien impulsa una investigación tanto de la actuación en el país de la constructora brasileña como de la española FCC por el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos, así como del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).