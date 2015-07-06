Israel: la embajada niega haber colocado "bombas"

Por primera vez desde la aparición de los artefactos explosivos en las inmediaciones de su sede diplomática, la Embajada de Israel se pronunció ayer, negando la participación de su personal de seguridad en estos hechos.

"Los servicios de seguridad de Israel no colocaron ningún artefacto explosivo y no están midiendo tiempos o reacciones de la policía uruguaya como se ha especulado", afirmó la embajada en un comunicado. Y agregó que "seguirá trabajando en cooperación con las autoridades que están llevando adelante la investigación para que los episodios se aclaren lo antes posible".

La reacción de la embajada se da tres días después de que se conociera que el juez Néstor Valetti interrogara a un funcionario de seguridad de la sede diplomática, por ahora el único sospechoso de la colocación del último de los tres artefactos explosivos que se investigan. Este fue hallado en el predio del World Trade Center, donde en una de sus torres está la nueva sede de la embajada de Israel.

Según confirmó Valetti a El País, esta persona es la única que se acercó al lugar donde fue colocado el aparato e incluso realizó movimientos sospechosos.

"La forma como camina y la inclinación hacia adelante (que realizó) en la zona donde se encontró el artefacto" hacen pensar que pudo haberlo colocado, dijo Valetti. El juez agregó que el hombre incluso realizó un movimiento con los brazos "como si arrojara algo".

El pasado jueves, en plena feria judicial, el magistrado tomó declaración al sospechoso en calidad de indagado. Según Valetti, el hombre —que trabajaba antes en la seguridad de Hebraica Macabi—, negó haber sido el responsable de colocar el artefacto.

"Él admite que es la persona del video. Dijo que esa inclinación la hace de forma rutinaria para detectar objetos o artefactos y que es parte de su tarea. Pero niega haber arrojado algo. Dice que él no tiró nada", explicó el juez.

El artefacto fue colocado en las inmediaciones del World Trade Center el 15 de junio, dos días antes de que fuera encontrado y luego de que la Policía hiciera su recorrido diario por el lugar. El 16 de junio los agentes realizaron el recorrido con perros por otro sector y el aparato recién fue hallado al día siguiente. Este, además, se suma al aparato menos elaborado encontrado en ese mismo lugar en el mes de enero y a la maleta sospechosa que se halló en noviembre de 2014 cerca de la embajada cuando todavía estaba ubicada en la calle Bulevar Artigas.

El sospechoso es un uruguayo de ascendencia judía, cuenta con la total confianza de la embajada y hace muchos años se desempeña en su seguridad. A pesar de trabajar para la embajada, el hombre no cuenta con inmunidad diplomática, razón por la cual fue citado a declarar por la Justicia.

Según afirmó este viernes el juez Valetti, el empleado de la seguridad de la embajada declaró ante la Justicia como indagado. "Se han revisado todos los vídeos de ese día y de los días previos (...) y lo único que por ahora se pudo visualizar en una actitud medianamente sospechosa es una persona de la propia seguridad de la embajada de Israel", matizó el juez, para insistir en que si bien no deja de ser sospechoso, no hay certeza de que haya sido el autor, consignó la agencia EFE.

Valetti expresó en torno a estos hallazgos que "ninguna hipótesis es descartable todavía", ya que se trata de un lugar en el que "no solo está la embajada de Israel, sino que hay empresas que han tenido distintos tipos de conflictos con distintas organizaciones".

Con respecto a la posibilidad de que se trate de una forma de medir la respuesta policial ante un eventual acto terrorista, el juez dijo que se ha demostrado por parte de la Policía que "ha sido eficaz en todo esto", que actuó con "prontitud" y que no pasó "ningún detalle".

En febrero, el entonces canciller y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó protección especial para la embajada israelí así como para sus diplomáticos y los actos de la colectividad judía después de que un objeto parecido al detectado en junio fuera hallado en la misma zona el pasado enero.

Hasta el momento, estos actos solamente habían tenido a un sospechoso: Ahmad Sanad Gol, un diplomático iraní que abandonó Uruguay el 7 de diciembre. Este hombre venía siendo vigilado por los servicios de Israel y Estados Unidos.

Medición de tiempos: solo especulación

La tesis de que los artefactos explosivos en las cercanías de la embajada de Israel son para medir los tiempos de respuesta de la policía, fue mencionada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aunque la descartó.

"Se podrían decir muchas cosas: por ejemplo, que se quiere medir el carácter de la protección que se brinda. Ahí entraríamos en la especulación, y se puede especular para un lado y para el otro. Pero lo cierto es que no tenemos la preocupación de que en este caso eso sea así", dijo Bonomi durante su participación en la comisión de Seguridad del Senado, la semana pasada.

"No nos estamos durmiendo, por decirlo de alguna manera; estamos muy preocupados", agregó el director nacional de Policía, Julio Guarteche, en la comisión del Senado. Desde la aparición de los artefactos, se reforzó la seguridad en la embajada de Israel.

El último de los artefactos explosivos fue hallado el 17 de junio. Foto: Archivo El País

La sede diplomática dice que no está midiendo los tiempos de la policía