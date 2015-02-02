Investigan dos homicidios ocurridos en Pando y Paso de la Arena

La Policía investiga la muerte de un joven de 18 años, al que encontraron con un disparo en el pecho en la noche del domingo en Pando. Además, en las primeras horas de este lunes un hombre de entre 20 y 30 años fue encontrado muerto en una zanja en Montevideo.

Personal de la Seccional 7ª de Pando y del Departamento de “Homicidios” de la Dirección de Investigaciones intenta establecer las causas en las que un joven de 18 años murió luego de ser baleado.

El hecho ocurrió sobre las 22 horas de este domingo en la calle Fachelli esquina 17 metros.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró al joven tirado en el suelo y con una herida de bala en el pecho. Fue asistido por personal médico, quienes constataron su fallecimiento.

Hay cuatro personas detenidas y deberán declarar ante la Justicia.

Intentan identificar cuerpo aparecido en una zanja.

A las 6:30 de este lunes la Policía recibió un llamado y concurrió a Martín José Artigas y Mirunga, en Paso de la Arena, donde había un hombre herido tirado en una zanja.

Según la Policía la víctima tendría entre 20 y 30 años y cuando la encontraron no presentaba signos vitales.

Personal médico lo atendió en el lugar y confirmó su fallecimiento. Tenía un balazo en la cabeza y otro en el pecho.

Hasta el momento no se logró identificar a la víctima y se investiga cómo sucedieron los hechos.

Policía de Canelones

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