Investigan asesinato de hermana de jueza penal

La mujer, de 57 años, se desempeñaba como alguacil en el Poder Judicial, y fue interceptada por los asesinos en el momento en que intentaba ingresar a su casa.

Susana Odriozola, una alguacil del juzgado de San José y hermana de la juez penal de Montevideo María Noel Odriozola, fue ultimada en la noche de ayer.

El jefe de Policía local, William Martínez, informó a los medios locales que los autores del hecho fueron dos hombres que se movilizaban en una moto de alta cilindrada.

Además, informó que el crimen ocurrió a pocos metros de la casa de la víctima y que se especula que podría haber sido un intento de rapiña aunque la cartera de la mujer estaba en el lugar donde ocurrió el ataque.

La juez María Noel Odriozola ha tenido a su cargo causas complejas, entre ellas la que determinó el procesamiento de tres personas en el caso del homicidio de dos jóvenes cuyos restos aparecieron semienterrados detrás de una casa del barrio El Tobogán.

A través de las redes sociales se convocó para el lunes a las 18:30 una marcha en Plaza de los Treinta y Tres Orientales.

Foto: San José Ahora

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