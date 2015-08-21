Interior invita a víctimas a ver fotos para identificar ladrones

Entre las fotos de 94 procesados con prisión en todo el país las víctimas de delitos podrán buscar a quien los robó o cualquier persona podrá llamar a la Policía para aportar datos que ayuden a solucionar algún hecho delictivo, según el nuevo servicio de la página web del Ministerio del Interior presentado ayer por esa cartera de Estado.

Desde ayer el Ministerio del Interior tiene publicadas las fotos de personas que fueron procesadas con prisión entre los últimos días de julio y hasta el 18 de agosto pasados. Todos tienen varios antecedentes penales. No se publican fotos de primarios. Las imágenes estarán publicadas por 30 días y luego se subirán fotos de otros procesados durante los siguientes 30 días y así sucesivamente.

"La finalidad es que quienes hayan sido robados tengan la posibilidad de reconocer en la galería a quienes los robaron y ayudar en el procesamiento, para eso tiene que hacer la denuncia al 0800 5000", aseguró el ministro del Interior Eduardo Bonomi.

Los que figuran en las fotos pueden haber cometido otros delitos por los que no fueron procesados, la idea es que sean penados por todos.

La Policía recibe la denuncia a través del 0800 e investiga, y cuando el caso llega a la Justicia el que llama puede ser citado a declarar.

Delitos.

En la web del Ministerio hay un mapa y en cada departamento aparecen fotos de procesados con prisión: en Artigas no figura ninguno en esos 30 días (entre julio y agosto), en Salto dos, en Rivera ninguno, 11 en Paysandú, cuatro en Tacuarembó, en Río Negro uno, en Durazno dos, en Cerro Largo uno, en Soriano ninguno, en Flores dos, en Florida ninguno, siete en Treinta y Tres, en Colonia ninguno, tres en San José, nueve en Canelones, 42 en Montevideo, seis de Maldonado, en Rocha ninguno y tres en Lavalleja.

La mayoría de los que figuran en las fotos fueron procesados por hurto o rapiña.

Patrullaje.

Este servicio está asociado con un mapa de georreferenciación, que marca las zonas de Montevideo donde hay más delitos. Este programa sirve para disponer de más patrullaje en esos puntos.

El jefe de Policía, Mario Layera, dijo que prefieren no difundir cuáles son las zonas con más delitos porque esa información puede ser "usada mal-intencionadamente".

Bonomi aseguró que el Ministerio del Interior ya refuerza el patrullaje en los "puntos calientes", es decir, donde hay más delitos.

SABER MÁS Layera: "Hay datos para aclarar el atraco a la fábrica de pastas". El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, aseguró que recogieron "información como para esclarecer" el atraco en la fábrica de pastas ocurrido el domingo pasado, que derivó en la muerte de Diana Gonnet, de 36 años, clienta del local. Layera prefirió no dar detalles. Al ser consultado sobre si el policía retirado debió actuar o no para detener a los ladrones, que después de esto dispararon hiriendo a la joven, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, contó un caso similar: "Hace pocos días un policía estaba acompañando a su señora en un Abitab cuando delincuentes entraron a robar, el Policía estaba desarmado, intervino, le tiraron al pecho y no salió el tiro y después le tiraron otro y lo hirieron en una pierna. Los delincuentes huyeron. Eso provocó una carta de los responsables del comercio agradeciendo la intervención del policía. Fue el mismo hecho, pero con consecuencias diferentes. En ambos casos si los policías no hubieran intervenido y los que estaban ahí hubieran sabido que eran policías los hubieran criticado por no intervenir". Marcha. Sobre la movilización por seguridad efectuada el miércoles pasado, el ministro aseguró que "lo que importa es organizarse para facilitar la actuación de la Policía, si la gente no participa no hay seguridad, pero no es haciendo una marcha que se hace sinergia".

El Ministerio publicará todos los meses fotos de procesados con antecedentes penales.

Publicó los rostros de 94 procesados y habilitó un teléfono para denunciarMARÍA EUGENIA LIMA