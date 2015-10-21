Interior creará un grupo de elite con 1.000 policías para combatir el delito

El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, explicó que trabajarán en los horarios y zonas con mayor cantidad de delitos. El ingreso al grupo será voluntario.

El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, anunció la creación de un grupo formado de 1.000 efectivos policiales con alta especialización “con una disposición horaria mucho más flexible y que puedan actuar en las zonas de mayor crisis de seguridad” en Montevideo. El objetivo, explicó, es contar con una fuerza que se mueva específicamente en horarios de la actividad criminal, tomando datos estadísticos del Ministerio del Interior.

El grupo estará integrado por 500 policías de la Jefatura de Montevideo, 250 de Canelones, 50 de San José y 200 de la Guardia Republicana. El ingreso a este grupo será voluntario y quienes decidan integrarse no cumplirán un horario fijo sino que trabajarán en los momentos con más hurtos y rapiñas, así como en zonas que no serán fijas sino definidas por georreferenciación del delito.

“Tenemos herramientas tecnológicas para la georreferenciación del delito, a un nivel muy profundo. Podemos establecer el perfil del delincuente. Todas las unidades que participan en el despliegue operativo del área metropolitana van a tener este cupo de policías de alta dedicación”, explicó Layera en una entrevista realizada por el departamento de prensa del ministerio.

Y añadió: “Dado su dedicación y el cambio repentino de horario, es lo que estamos precisando para tener una mayor efectividad en el combate al crimen”, estableció Layera. Los datos estadísticos y georreferenciados serán claves para el trabajo de este grupo.

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