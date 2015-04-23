Interior apunta a vigilancia por aire con un avión, 2 helicópteros y drones

El ministro Eduardo Bonomi, destacó la importancia de la incorporación de la tecnología, ya que "la vigilancia aérea debe ser fuerte" y anunció que se profundizará la videovigilancia. Se estima una inversión de dos millones de dólares.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo hoy a El Espectador que están "comprando un avión" y "vamos por dos helicópteros también" para reforzar la vigilancia aérea. Así como también dos drones y anunció que “tiene que seguir incorporándose tecnología" ya que la "vigilancia aérea debe ser fuerte".

El jerarca dijo además que se va a "seguir trabajando en la videovigilancia”, añadiendo más barrios de Montevideo y zonas del país.

Bonomi señaló que la inversión será "de unos dos millones de dólares" que se tomarán de "saldos presupuestales actuales"

Crímenes sin aclarar.

Bonomi habló también de la tasa de crímenes sin aclarar en Uruguay, que actualmente llega al 46%.

El ministro dijo que “en los últimos días se han aclarado muchos crímenes” y que las tasas han aumentado por un componente en especial, que es el ajuste de cuentas: “Es un delito cometido entre gente que tiene esa forma de resolver las cosas”.

Bonomi explicó que “cuando hay un homicidio por robo los familiares y amigos de la víctima ayudan a que se aclare”, pero si se trata de “un ajuste de cuentas, no. Los familiares a veces saben quién fue y desinforman. Entonces aumenta el porcentaje no aclarado”.

Además, señaló que cuando “hablamos de aclarar un homicidio no hablamos de que se sepa cómo fue. De estos 46% sin aclarar, la Policía sabe muchas veces quién fue y cómo fue, pero hay que agarrarlo”.

En relación al asesinato de la joven argentina Lola Chomnalez, ocurrido a fines de diciembre en Rocha, el ministro dijo que “hay pistas” y que “si se va aclarar o no, veremos”.



Eduardo Bonomi en Río Negro. Foto: Daniel Rojas

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