Insólita detención de banda cordobesa

Una banda de la provincia argentina de Córdoba que robaba residencias en Punta del Este fue detenida de manera insólita. Uno de los delincuentes obsequió a la Policía una pista obvia: dejó su billetera en uno de los chalets que estaba robando. En ella había un número telefónico de un hombre que alquila casas en Piriápolis. Con ese dato la Policía comenzó un procedimiento que incluyó discretas vigilancias.

Al cabo de varios días, los delincuentes fueron detenidos en Piriápolis. Allí la banda había instalado su base de operaciones y tenía parte del botín producido por sus andanzas en varios balnearios de la costa este. La Policía pudo recuperar una cantidad importante de computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, joyas y una fuerte cantidad de dinero en efectivo, la mayor parte en dólares.

En el procedimiento los uniformados confiscaron dos autos de alta gama pertenecientes a los delincuentes que eran utilizados en los robos.

Al parecer, los sujetos son expertos en hurtos con moradores, en desactivar alarmas y en trabajos de inteligencia de casas, para cometer delitos sin ser detectados, según informaron fuentes del caso a FM Gente.

La Policía pudo confirmar que los ladrones cordobeses ingresaron varias veces al país y que cometieron hurtos en Punta del Este, Piriápolis, Las Flores y el balneario Solís

Piriápolis a pleno este verano 2015. Foto: Ricardo Figueredo

tras robar un CHALET en punta el ladrón perdió documentos