Inseguridad en el Cerro: otro hombre fue baleado

El hecho se produjo anoche cerca del estadio. El hombre perdió tres dedos de la mano y recibió otros dos balazos en la cadera.

Tras los operativos de la semana pasada en Cerro Norte la inseguridad en el barrio no ha cesado.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, anoche sobre las 22 horas mientras caminaba por las inmediaciones del estadio de fútbol un hombre mayor de edad fue baleado por dos desconocidos que circulaban en moto en la zona de Santín Carlos Rossi y Pernambuco.

El hombre fue trasladado a un centro de salud donde se le constató dos balazos en el muslo izquierdo y tres dedos de su mano derecha amputados a raíz del disparo de un arma.

La Comisaría 24 trabaja en el hecho en busca de los responsables.

Operativo policial en el Cerro Norte. Foto: Francisco Flores

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