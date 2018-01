Inicio violento: un homicidio por día en lo que va del mes

El inicio de año fue sangriento. Se registró en promedio un homicidio por día en lo que va de enero, 13 en total hasta ayer. Desde la oposición se cuestiona que el ministro del Interior Eduardo Bonomi se tome vacaciones justo en uno de los meses más violentos.

Seis de las muertes tuvieron lugar en Montevideo y siete en el interior del país, según los datos del observatorio de seguridad de la Fundación Propuestas (Fundapro) vinculada al Partido Colorado. Aunque las cifras no son las del Ministerio del Interior, los casos fueron informados por la prensa.

Al momento el gobierno consiguió que las rapiñas bajaran 15%, pero los homicidios en cambio van en línea ascendente. El año 2017 terminó con un incremento del 5%, respecto a 2016, de acuerdo a los datos de Fundapro. En total las muertes violentas llegaron a 274 y 30 fueron femicidios, lo que encendió la alerta a nivel del Ejecutivo y motivó que se aprobara una ley especial que endurece las penas.

Los números de este mes no sorprenden, algo similar pasa todos los años. "Siempre los eneros son con cifras altas y normalmente terminan con el promedio de un homicidio diario. Históricamente los últimos tres o cuatro años por lo menos han sido así", dijo a El País el director de Fundapro Guillermo Maciel.

Además cuestionó que el ministro, conociendo esa realidad, haya tomado su licencia anual en enero, cuando según él es el mes de más delitos y cuando hay más turistas en Uruguay. "En el mes que hay más homicidios, el ministro se va de vacaciones. Ministros anteriores no se iban en enero y en el mundo, los ministros del Interior se van de vacaciones en los meses en que estadísticamente está demostrado que hay menos inseguridad", reprochó Maciel.

"Los homicidios lamentablemente, o para bien, no se pueden ocultar, porque no se pueden esconder los muertos. La baja de rapiñas por ejemplo es mucho más discutible, porque el Ministerio del Interior no deja auditar sus datos y uno tiene que confiar en lo que le dicen", sentenció.

Por su parte el licenciado en seguridad pública y asesor del senador nacionalista Luis Lacalle Pou, Robert Parrado, señaló a El País que "en verano se da un efecto especial donde la noche se hace más larga, se usan más sustancias (como alcohol u otras drogas) y se pueden generar más conflictos". Según explicó, a eso se deben sumar los delitos que están vinculados al micronarcotráfico y una menor presencia policial, porque el personal sale con licencia y se despliega más en la zona de balnearios. Además, para Parrado hay un problema de gestión y Bonomi "no ha logrado dar en el clavo".

Las muertes.

El primer homicidio de este año ocurrió en medio de los festejos por la llegada de 2018. Un hombre asesinó a su cuñado durante una disputa familiar en Piedras Blancas. Marcelo Daniel Varela, de 34 años, fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, lugar al que llegó ya muerto.

El martes 2 de enero sucedió otro hecho trágico que derivó en un paro del Pit-Cnt, aunque luego se aclaró por la Justicia que no tenía una motivación gremial. El dirigente del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), Marcelo Silvera fue asesinado por un camionero de 64 años frente a una empresa de transporte en Rivera, luego de que ambos protagonizaran un altercado de tránsito. El homicida cumplirá una prisión preven-tiva de 90 días y la próxima audiencia por el caso se realizará en abril.

Un día después, un taxista fue baleado en la intersección de las calles Trápani y Teniente Galeano. Falleció tras ser trasladado a la policlínica de Capitán Tula. Como forma de protesta por esta muerte se dispuso un paro general de transporte. Por este caso también se realizó el paro del Pit-Cnt el martes 9.

También el 3 de enero asesinaron a un joven de apenas 17 años en el barrio Villa Española. Según su madre, el menor salió de su casa para ver a su novia. En Fray Manuel de Úbeda y 20 de febrero fue sorprendido por dos delincuentes que le efectuaron varios disparos, informó Telemundo.

En el barrio La Paloma mataron de siete balazos a un hombre de 34 años en plena calle, el viernes 5. La Policía lo encontró caído y más tarde en el centro de salud del Cerro se constató su fallecimiento.

El lunes 8 a las 6:30 de la mañana, un joven de 19 años intentó ingresar en una vivienda en Maldonado y recibió una puñalada del dueño de la casa. Se dispuso el arresto domiciliario para el homicida del presunto ladrón.

De todos los homicidios ocurridos en enero solo uno en Treinta y Tres podría ser catalogado bajo la figura de femicidio. Es el caso de la joven Daniela Pérez, de 25 años. Su cuerpo fue hallado en un monte cerca del río Olimar con un disparo en la cabeza el lunes 8.

La lista de muertes no termina ahí. El martes 9 en Maldonado, un hombre fue ultimado con un disparo. Su cuerpo apareció en el patio de un bar en el barrio Scalone. Por otro lado, el 10 mataron de un disparo en la cabeza a un adolescente de 17 años en el barrio Nueva España, en la zona de Punta de Rieles. El mismo día apareció muerto un hombre de 74 años en Aceguá, Cerro Largo.

El jueves 11, un joven de 17 años, fue asesinado dentro de su vivienda en La Teja, cuando dos personas cubriendo sus rostros con cascos, llegaron hasta el lugar y le dispararon sin decir nada, informó Montevideo Portal. Esa misma jornada, pero en Florida, un hombre de 57 años fue apuñalado en la localidad de Reboledo, luego de protagonizar una discusión con el homicida a la salida de un bar. La fiscalía formalizó el homicidio y dispuso prisión preventiva por 120 días.

Ayer se confirmó otro homicidio en Sarandí Grande ocurrido el jueves 11. La muerte de un septuagenario (por un golpe en la cabeza) había sido catalogada como "muerte dudosa" en una primera instancia, pero ayer se formalizó el homicidio.