Inicio de año: un homicidio por día

En los primeros 50 días del año (31 en enero y los primeros 19 días de febrero) hubo 48 homicidios en todo el país, de acuerdo con los datos reunidos por la Fundación Propuestas (Fundapro), vinculada al Partido Colorado, que son coincidentes con los datos del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la información relevada por Fundapro en base a los partes policiales oficiales y la información de los medios de prensa de Montevideo y el interior del país, durante el mes de enero de este año se produjeron 29 asesinatos, 18 en Montevideo y 11 en el interior del país.

En los primeros 19 días de febrero las muertes violentas en Montevideo fueron 14 y cinco en el interior. El último homicidio se produjo en el complejo penitenciario de Santiago Vázquez cuando un recluso apuñaló a otro.

Culpables.

Los partes policiales de las diferentes comisarías de Montevideo dan cuenta de que casi a diario se suceden crímenes para los cuales no se encuentra un culpable.

En los últimos años ha venido decreciendo el número de homicidios aclarados por las autoridades policiales, llegando en 2014 a resolverse apenas un crimen de cada dos.

En 2011, el porcentaje de homicidios no resueltos era del 28%. Un año más tarde, en 2012, el porcentaje subió al 31%. En el año 2013 el porcentaje de crímenes no aclarados trepó al 43% y en 2014 los datos indican que fue del 48%, es decir que casi la mitad de las muertes permanecen sin resolverse, según datos oficiales.

"Esta situación plantea no solo una injusticia para con las víctimas, sino que significa que los homicidas continúan en libertad y por ende con impunidad", afirmó a El País el experto en seguridad Guillermo Maciel, integrante de Fundapro.

Violencia.

El 23 de enero, a Carlos Barrios, de 55 años, lo mataron mientras caminaba por Cerro Norte. Le dieron dos tiros: uno en el pecho y otro en la cabeza. Estaba repartiendo pollos en un camión, yendo de comercio en comercio, cuando una motocicleta con dos delincuentes sobre ella paró para robarlo, a él y a su colega, que recibió un tiro en cada pierna. La Policía intercedió, hubo una persecución, pero en el momento no lograron atrapar a los asesinos.

A la otra semana, el 31 de enero, encontraron muerto a Rodrigo de los Santos, de 23 años, en el barrio de Manga. Los vecinos escucharon una discusión, salieron y vieron como se alejaba una moto con un hombre sobre ella de al lado del cuerpo.

En la mañana del dos de enero, dos días después, la Policía fue alertada de la presencia de un cuerpo masculino con abundante sangrado en una cuneta de una esquina de Casabó. Fue identificado como M. A. M. M. Tenía 30 años.

Ese mismo día, en Paso de la Arena, la Policía encontró adentro de la zanja a un "masculino de entre 20 y 30 años" al que no se pudo identificar. "Se constata fallecimiento con herida en el cuero cabelludo y con dos orificios de bala en la cabeza a nivel occipital, y el otro en el tórax con solo orificio de entrada (...) Se desconoce cómo sucedieron los hechos", señala el parte de la Policía.

Ahora hay más ajustes de cuentas

Para el exministro del Interior Eduardo Bonomi el aumento de los homicidios se debe al incremento de los ajustes de cuentas entre los propios delincuentes. A fines de 2014, el actual senador del MPP y que será ratificado en el ministerio luego de la asunción de Tabaré Vázquez como presidente, opinó que al comenzar su administración la tasa de homicidios era similar a Chile y Costa Rica pero a pesar de que en esos países hubo un aumento, en Uruguay fue donde menos "se deterioró" la situación en este sentido.

"Igual hubo deterioro y ese deterioro en lo que tiene que ver con los homicidios que fundamentalmente han aumentado por el aumento de ajustes de cuentas de homicidios entre delincuentes y homicidios intrafamiliares y personales", dijo, según publicó el sitio web de radio El Espectador.

Bonomi aseguró que a pesar de que hubo un aumento en la tasa de homicidios en Latinoamérica, Uruguay fue el país que menos incrementos tuvo en esta categoría de delito. El exministro del Interior sostuvo que en Uruguay hay una tasa de ocho homicidios cada cien mil habitantes, y que espera que la misma descienda.

Cada año que pasa, la policía resuelve menos homicidios. Foto: Archivo

MONTEVIDEO: Partes dan cuenta de gran cantidad de crímenes sangrientosDANIEL ISGLEAS | CARLOS TAPIA