Iniciaron procedimiento por homicidio del taxista a un menor

Hoy la Justicia inició el procedimiento judicial por homicidio muy especialmente agravadoal menor que fue entregado a la Policía por su madre. Aún continúan en la búsqueda de un adulto que sería coautor.

Hoy la Justicia inició un procedimiento a un menor de 16 años por el homicidio muy especialmente agravado del taxista Óscar Oroño, ocurrido el martes pasado de noche. Ya fue derivado al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

El menor dijo en el Juzgado que se bajó del taxi para buscar plata para pagar y entonces el adulto apareció y le disparó al taxista, pero hay varios testigos que dicen que estaban los dos armados y los dos dispararon, informaron a El País fuentes judiciales. El hombre aún es buscado por la Policía.

El miércoles pasado, al otro día del homicidio, la madre del menor lo entregó a la Policía.

El martes de noche, sobre las 23:30, la Policía encontró dentro del taxi chocado el cuerpo de Oroño, un taxista de 55 años, y 24 años de trabajo, que fue asesinado de varios balazos en Bella Italia.



Concentración frente al local del Suatt. Foto: Agustín Martínez

inseguridad