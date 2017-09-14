Informes diarios de recolección de residuos

SERVICIO EN WEB DE IMM

La Intendencia de Montevideo creó un servicio estadístico en su página web que permitirá a los ciudadanos conocer, día a día, cómo está funcionando el sistema de recolección de residuos domiciliarios.

Foto: Marcelo Bonjour

El usuario podrá acceder al estado de situación de cada municipio montevideano y comprobar las demoras que se verifican en el levantamiento de los 13.000 recipientes que hay dispuestos en los diferentes barrios.

"El objetivo es que la gestión de los residuos sea cada vez más transparente", explicó la IMM en una noticia destacada en su página web, donde informa que los hogares de Montevideo generan 1.200 toneladas de basura por día.

Ayer se había cargado en la página (www.montevideo.gub.uy) el archivo correspondiente al martes 12 de septiembre. La información se actualiza cada día a las seis de la mañana.

Los informes se presentan divididos en dos grandes zonas: la Región Este (que comprende a los municipios CH, D, E y F) y la Oeste (A, B, C y G). En cada caso, se puede ver el porcentaje de contenedores que fueron vaciados en las últimas 24 horas (verde), hace dos días (amarillo), tres días (naranja) o más (rojo). El sistema está diseñado para que, en promedio y salvo excepciones, se puedan acumular residuos durante tres días en cada contenedor sin que haya desbordes.

En el informe que daba cuenta de la situación de los contenedores hasta el martes 12 de septiembre, se constataba que en el Municipio B (donde opera la empresa privada de limpieza) se habían vaciado todos los recipientes en el día. En cambio, en el Municipio D (Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Las Acacias, Villa Española y Unión, entre otros) había un atraso de tres días en el 93% de los contenedores.

En el Municipio CH (Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas) había dos días de acumulación de residuos en el 99% de los contenedores.