IMM: morosos al clearing y premios al buen pagador

Presentaron nuevo plan para regularizar deudas tributarias.

La Intendencia de Montevideo presentó ayer un plan de regularización de tributos que busca beneficiar a los buenos pagadores, mejorar las condiciones para los contribuyentes morosos, y hacer un "seguimiento cercano" de los atrasos.

Los ciudadanos que estén al día con sus tributos participarán de un sorteo que seleccionará a 500 personas, a quienes la IMM devolverá en efectivo todo lo aportado en el año por concepto de contribución inmobiliaria, tarifa de saneamiento y tributos domiciliarios, de acuerdo al plan divulgado.

No se brindaron ayer más detalles acerca de los requisitos y la modalidad en que se procederá a ese sorteo, aunque voceros de la IMM dijeron que en breve se conocerán los pormenores del plan.

Morosos.

Respecto al seguimiento cercano de los atrasos, la comuna trabajará en dos líneas separadas.

Para aquellos contribuyentes que tengan atrasos recientes, la IMM realizará ajustes en el diseño de las facturas para que la información de la deuda sea más visible, permitirá la descarga de la factura online, y próximamente ofrecerá servicios de consultas y notificaciones opcionales a través de una aplicación móvil.

Además, enviará cartas a contribuyentes en caso de atraso, los llamará por teléfono y realizará registros en el Clearing de Informes.

En el caso de deudas acumuladas, la IMM implementará una gestión judicial de la morosidad, así como el remate del inmueble como último recurso.

Según cifras de la comuna, "7 de cada 8 montevideanos cumple con sus obligaciones tributarias", lo que supone que hay aproximadamente 12,5% de hogares morosos.

Baja tasa de recargo.

La IMM también implementó un sistema de mejora de condiciones para pago atrasado, con cuatro beneficios:

Menor tasa de recargo (baja de 27% a 16% anual aproximadamente).

Menor tasa de financiación (baja de 27% a 16% anual aproximadamente).

Menor cuota mínima (baja de $ 900 a $ 450 mensuales aproximadamente).

Mayor plazo para pagar (sube de 48 a 72 cuotas mensuales).

Como contrapartida para acceder a estos beneficios se requerirá estar al día con el convenio y la factura corriente.

Dado que para la IMM "tan importante como facilitar la regularización de los adeudos es detener el efecto bola de nieve", se aplicarán "de aquí en adelante menores tasas de recargo para todas las deudas".

Un ejemplo para los deudores.

De acuerdo con la presentación que realizó la Dirección de Recursos Financieros de la IMM, ante una deuda acumulada de $ 30.000 en cinco años, en el régimen actual se cobra recargo de $ 34.680 por mora más una multa de $ 4.500, lo que eleva el total a $ 69.180. Con el nuevo régimen, la deuda total quedará en $ 50.460.

Nuevo plan de la IMM. Foto: N. Pereyra

BAJARÁN TASAS DE RECARGO PARA LOS DEUDORES