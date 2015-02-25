IMM dice que no puede retirar a los cuidachoches de la calle

La comuna asegura que el hombre que fue procesado con prisión luego de atacar a otro y herirlo con una botella al pedirle dinero no era un "cuidacoches" sino un "delincuente". Hay 1.600 registrados a los que se les hacen espirometrías y control de aseo.

En la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo dijeron a El País que el joven que fue detenido el fin de semana y procesado con prisión en las últimas horas por agredir a un hombre con una botella "no es un cuidacoches, sino un delincuente común" que cometió un atraco. De todas formas aclaran que no tienen potestades para retirar a las personas que ofician de cuidacoches en la calle.

Las fuentes indicaron que la Intendencia tiene un registro de 1.600 "cuidacoches" y que los que se dan de baja cada mes son "mucho menos de 100".

"Tenemos un trabajo realizado con comisarías y con inspectores de tránsito que están de particular para que no haya inconvenientes. Se les pide la firma en el lugar y se les hacen espirometrías, además de ver que estén en buen estado de aseo personal", se indicó.

Según la División Tránsito de la Intendencia, los inspectores municipales no tienen potestades para retirar a las personas de la calle y, a lo sumo, pueden hacer una denuncia policial.

"Hay veces que se les dice que no pueden estar, pero ellos no hacen caso, o se van y vuelven, o se corren para otro lado", indicó un jerarca de esa dependencia municipal. La IMM les entrega un carné a los "cuidacoches" autorizados y también un chaleco que los identifica como tales.

La Intendencia de Montevideo busca recaudar por infracciones en zona tarifada. Foto: M. I. Hiriart

inseguridad ciudadana